Nick Reiner atxilotu dute, Rob Reiner zinemagilearen eta Michel Singerren semea, gurasoen heriotzarekin lotuta
Zinema zuzendaria eta bere emaztea hilda agertu ziren igande honetan Brentwoodeko bere egoitzan, Los Angelesen, Estatu Batuetan.
Rob Reiner zinegilea eta bere emaztea, Michele Singer, Los Angeleseko (AEB) bere etxean hil zituzten, atzo, igandean. Hilketa bikoitzaren susmagarri nagusia Nick da, senar-emazteen hiru seme-alabetako bat, eta, People aldizkariaren arabera, polizia-agintariek atxilotu egin dute.
Los Angeleseko Sheriffaren Departamentuko erregistroen arabera, Nick Reiner, 32 urtekoa, zaintzapean jarri zuten eta 4 milioi dolarreko fidantzapean atxilotuta dago.
AEBko argitalpenak aurretik jakinarazi zuen Nick Los Angeleseko Polizia Departamentuko Lapurreta eta Hilketa Dibisioan galdekatzen ari zirela bere gurasoak hilda agertu ondoren, eta Rob Reiner eta Michele Singeren gorpuak senar-emazteen alaba Romyk aurkitu zituela.
Bikoteak 1989tik zeraman ezkonduta. Elkarrekin hiru seme-alaba izan zituzten, tartean Nick, nerabezarotik adikzioaren aurkako borrokari buruz argi eta garbi hitz egin duena inoiz.
