ESTATU BATUAK
Nick Reiner atxilotu dute, Rob Reiner zinemagilearen eta Michel Singerren semea, gurasoen heriotzarekin lotuta

Zinema zuzendaria eta bere emaztea hilda agertu ziren igande honetan Brentwoodeko bere egoitzan, Los Angelesen, Estatu Batuetan.

Washington, DC (United States), 15/12/2025.- (FILE) - Rob Reiner (R) and Michelle Reiner (L) arrive for the Medallion Ceremony honoring the recipients of the 46th Annual Kennedy Center Honors at the Department of State in Washington, DC, USA, 02 December 2023 (reissued 15 December 2025). On the evening of 14 December 2025, the bodies of two people, a 78-year-old man and 68-year-old woman, were found in a home in Brentwood owned by Reiner. A statement issued by the Reiner family confirmed the deaths of Rob Reiner, 78, and his wife Michele Singer Reiner, 68. According to a statement by the Los Angeles Police Department, detectives from the Robbery and Homicide Division are handling the case. (Cine) EFE/EPA/Ron Sachs / POOL
Michele Singer eta Rob Reiner, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Rob Reiner zinegilea eta bere emaztea, Michele Singer, Los Angeleseko (AEB) bere etxean hil zituzten, atzo, igandean. Hilketa bikoitzaren susmagarri nagusia Nick da, senar-emazteen hiru seme-alabetako bat, eta, People aldizkariaren arabera, polizia-agintariek atxilotu egin dute.

Los Angeleseko Sheriffaren Departamentuko erregistroen arabera, Nick Reiner, 32 urtekoa, zaintzapean jarri zuten eta 4 milioi dolarreko fidantzapean atxilotuta dago.

AEBko argitalpenak aurretik jakinarazi zuen Nick Los Angeleseko Polizia Departamentuko Lapurreta eta Hilketa Dibisioan galdekatzen ari zirela bere gurasoak hilda agertu ondoren, eta Rob Reiner eta Michele Singeren gorpuak senar-emazteen alaba Romyk aurkitu zituela.

Bikoteak 1989tik zeraman ezkonduta. Elkarrekin hiru seme-alaba izan zituzten, tartean Nick, nerabezarotik adikzioaren aurkako borrokari buruz argi eta garbi hitz egin duena inoiz.

