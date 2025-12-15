El ultraderechista José Antonio Kast gana por amplio margen las presidenciales de Chile
El ultraderechista José Antonio Kast ha ganado las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, con más del 99 % de los votos escrutados. El exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años.
El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.
Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia.
Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia.
Padre de 9 hijos y ferviente católico, Kast recibirá la banda presidencial el 11 de marzo en manos del progresista Gabriel Boric, su contrincante en las elecciones de 2021 y contra el que perdió por amplio margen hace cuatro años.
El ultraliberal, hijo de una familia de migrantes alemanes con pasado nazi, ha agradecido las felicitaciones y mostrado su deseo de que "sea una transición muy ordenada, respetuosa".
La campaña ha girado casi de manera monotemática en torno al aumento de la delincuencia y la migración irregular, pese a que Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, con una tasa de homicidios de 6 por cada 100 000 habitantes.
Kast, con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.
Kast: Los cambios no se pueden hacer en poco tiempo
En su primer discurso como presidente electo, Kast, ha apelado a la unidad del país y ha prometido gobernar "para todos los chilenos".
Igualmente ha repetido sus políticas represivas para contener la migración irregular y la violencia, pero ha atemperado el tono y, sobre todo, ha rebajado las expectativas que alimentó durante la campaña al pedir paciencia porque los cambios "no se pueden hacer en poco tiempo".
Jara promete una oposición constructiva
Tras admitir su derrota, la candidata del centro-izquierda, la comunista Jeannette Jara, ha prometido seguir luchando y trabajando para defender los avances progresista y de derechos que han ganado los chilenos en los últimos años y ha prometido hacer una oposición "propositiva y exigente".
"Seremos firmes en proteger lo logrado", subrayó la candidata, que ha instado a los partidos de la amplia, heterogénea e "histórica" coalición que la eligió en primarias a "mantener la unidad" para hacer frente al desafío de la ultraderecha.
