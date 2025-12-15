El ultraderechista José Antonio Kast gana por amplio margen las presidenciales de Chile

El ultraderechista José Antonio Kast ha ganado las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, con más del 99 % de los votos escrutados. El exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años.

El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia.

Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia.

Padre de 9 hijos y ferviente católico, Kast recibirá la banda presidencial el 11 de marzo en manos del progresista Gabriel Boric, su contrincante en las elecciones de 2021 y contra el que perdió por amplio margen hace cuatro años.

El ultraliberal, hijo de una familia de migrantes alemanes con pasado nazi, ha agradecido las felicitaciones y mostrado su deseo de que "sea una transición muy ordenada, respetuosa".

La campaña ha girado casi de manera monotemática en torno al aumento de la delincuencia y la migración irregular, pese a que Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, con una tasa de homicidios de 6 por cada 100 000 habitantes.

Kast, con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.