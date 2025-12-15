HAUTESKUNDEAK TXILEN
Jose Antonio Kast ultraeskuindarrak irabazi ditu Txileko hauteskundeak

Kastek iragarri du migratzaileak masiboki kanporatuko dituela, migrazioa delitu gisa tipifikatuko duela eta segurtasun goreneko kartzelak eraikiko dituela.

AME8396. SANTIAGO (CHILE), 14/12/2025.- El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, saluda este domingo, en Santiago (Chile). EFE/ Elvis González
Argazkia: EFE
Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Jose Antonio Kast ultraeskuindarrak irabazi ditu Txileko presidentetzarako hauteskundeak, Jeannette Jara ezkertiarrari gailenduta. 

Botoen % 99 zenbatuta, 59 urteko ultraeskuindarrak bozen % 58,1 eskuratu ditu. Ezkerrak, berriz, botoen % 41,8 lortu ditu atzo egindako hauteskundeetan. 

Kastek Txikeko 16 eskualdeetan irabazi du, baita gotorleku ezkerzaleetan ere. Bigarren garaipenik zabalena da, Txile demokraziara itzuli zenetik. 

Kastek 1988ko plebiszituan Augusto Pinochet jeneralaren aldeko kanpaina egin zuen. Izan ere, Moneda jauregira iritsiko den Pinocheten aldeko lehen politikaria izango da. 

Bederatzi seme-alabaren aita eta katoliko sutsua da Kast, eta martxoaren 11n hartuko du aginte makila Gabriel Boric progresistaren eskutik. Hain zuzen ere, Boric aurkari izan zuen Kastek 2021eko hauteskundeetan 

Alemaniar jatorriko migratzaileen seme denak eskerrak eman ditu jasotako zorion mezuengatik, eta "trantsizio oso ordenatua, errespetuzkoa" izatea nahi duela adierazi du.

Kanpaina ia modu monotematikoan bideratu da delinkuentziaren eta migrazio irregularraren gorakadaren inguruan, nahiz eta Txile kontinenteko herrialde seguruenetako bat izan, 100.000 biztanleko 6ko hilketa-tasarekin.

Kastek, eskualdeko beste buruzagi ultra batzuekin lotura estua du, eta migratzaileak masiboki kanporatzea, migrazioa delitu gisa tipifikatzea eta segurtasun goreneko kartzelak eraikiko dituela agindu du, narkotrafikoko liderrak erabat isolatzeko.

Jose Antonio Kast y Maria Pia Adriasola Chile Txile

Jose Antonio Kast presidente hautatua, garaipena ospatzen. Argazkia: EFE

Kast: Egoera ez da egun batetik bestera konponduko

Presidente hautatu gisa egin duen lehen hitzaldian, batasuna aldarrikatu du eta "txiletar guztientzat" gobernatuko duela agindu du. 

Kanpainan egin bezala, legez kanpoko migrazioari aurre egiteko neurriak ezarriko dituela iragarri du, baina tonua apaldu du. Ildo horretan, aldaketak egiteko denbora beharko duela azpimarratu du. 

Jeannette Jara Chile Txile

Jeannette Jara ezkertiarrak porrota onartu du. Argazkia: EFE

Jarak oposizio eraikitzailea agindu du

Alderdi komunistako kideak porrota onartu eta oposizio eraikitzailea egingo duela hitzeman du. Halaber, azken urteetan lortutako eskubideak defendatzeko lanean jarraituko duela nabarmendu du. 

Ildo horretan, batasuna mantentzeko deia egin dio bere koalizioari, ultraeskuinari aurre egiteko. 

 

Txile Munduko albisteak

