Putin destaca que ha recibido "ciertas señales" de que Ucrania quiere dialogar con Rusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha asegurado hoy haber recibido "ciertas señales" de que Ucrania quiere dialogar con Rusia para poner fin a la guerra, pero aún no para cerrar la cuestión territorial.



"Vemos, sentimos y sabemos acerca de ciertas señales, lo que incluye a Kiev, sobre que ellos están dispuestos a entablar alguna clase de diálogo", ha dicho Putin al comienzo de su intervención ante la prensa y la ciudadanía en directo por televisión.



Ha subrayado que Rusia está dispuesta a "terminar el conflicto por la vía pacífica sobre la base de los principios que fueron expuestos por mí en junio el pasado año ante el Ministerio de Exteriores" y "en caso de que se eliminen las causas originales que provocaron el conflicto".



Con todo, ha asegurado que Kiev aún no está dispuesto a abordar la cuestión territorial, el principal escollo en las negociaciones de paz.



Putin ha recordado que el más importante de esos principios es la retirada de las tropas enemigas de las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Rusia en 2022.



Además, se ha mostrado convencido de que el ejército ruso logrará "nuevos éxitos (...) antes de final de año", especialmente en el Donbás y en Zaporiyia.