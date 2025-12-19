Ukrainako gerra
Ukrainak Errusiarekin hitz egin nahi izatearen "seinale batzuk" jaso dituela azpimarratu du Putinek

Errusia "gatazka bide baketsuan amaitzeko" prest dagoela azpimarratu du, "joan den ekainean Atzerri Ministerioaren aurrean azaldu nituen printzipioetan oinarrituta" eta "gatazka eragin zuten jatorrizko arrazoiak ezabatuz gero".

Vladimir Putin. EFE.
Agentziak | EITB

Vladimir Putin Errusiako presidenteak ziurtatu duenez, Ukarinak Errusiarekin  gerrari amaiera emateko hitz egin nahi duen "seinale batzuk" jaso ditu, ez, hala ere, lurralde-auzia ixteko.

"Ikusten dugu, sentitzen dugu eta badakigu badirela sienaleak, Kievi dagozkionak, iradokitzen dutenak nolabaiteko elkarrizketari ekiteko prest daudela", esan du Putinek prentsaren eta herritarren aurrean zuzenean telebistan egindako hitzaldiaren hasieran.

Errusia "gatazka bide baketsuan amaitzeko" prest dagoela azpimarratu du, "joan den ekainean Atzerri Ministerioaren aurrean azaldu nituen printzipioetan oinarrituta" eta "gatazka eragin zuten jatorrizko arrazoiak ezabatuz gero".

Hala eta guztiz ere, ziurtatu du Kiev oraindik ez dagoela prest lurraldearen gaiari heltzeko, bake negoziazioetako oztopo nagusia. dena

Putinek gogorarazi du printzipio horietatik garrantzitsuena dela Errusiak 2022an anexionatutako Ukrainako lau eskualdeetatik tropa etsaiak erretiratzea.

Gainera, ziur agertu da armada errusiarrak "arrakasta berriak" lortuko dituela "urtea amaitu baino lehen", bereziki Donbasen eta Zaporiian.

Vladimir Putin Errusia-Ukraina gerra Ukrainako gerra Munduko albisteak

