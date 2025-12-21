SUDÁFRICA
Al menos nueve muertos y diez heridos en un ataque armado cerca de Johannesburgo

Por el momento, se desconocen los motivos del ataque y las fuerzas policiales han desplegado "todos los recursos necesarios" para esclarecer lo sucedido.
Euskaraz irakurri: Gutxienez bederatzi pertsona hil eta beste hamar zauritu dituzte Johannesburgetik gertu egindako eraso batean
Agencias | EITB

Agencias | EITB

Última actualización

Al menos nueve personas han perdido la vida y otras diez han resultado heridas en un ataque perpetrado por doce hombres armados en un taberna del municipio de Bekkersdal, a unos 40 kilómetros al oeste de Johannesburgo, en Sudáfrica.

"El Departamento de Investigaciones de Delitos Graves y Violentos de Gauteng, junto con la Unidad de Rastreo y Detección de Delitos, ha iniciado la búsqueda de los sospechosos implicados en un tiroteo múltiple ocurrido en la madrugada del domingo 21 de diciembre de 2025 en Bekkersdal. El incidente se saldó con nueve muertos y diez heridos", ha informado la Policía del país africano.

Alrededor de las 13.00 horas (hora local), doce individuos armados han salido de una camioneta blanca y un vehículo plateado y han abierto fuego contra las personas que se encontraban en el interior de un bar. Los disparos han continuado mientras los atacantes huían del lugar de los hechos.

Los heridos han sido trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Por el momento, se desconocen los motivos del ataque y las fuerzas policiales han desplegado "todos los recursos necesarios" para esclarecer lo sucedido. "Cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a la investigación puede contactar con el Servicio de Control de Delitos (de la Policía)", han afirmado.

África Internacional

