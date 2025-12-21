Gutxienez bederatzi pertsona hil eta beste hamar zauritu dituzte Johannesburgetik gertu egindako eraso batean
Oraingoz, ez dakite zergatik egin duten erasoa, eta polizia-indarrek "beharrezko baliabide guztiak" jarri dituzte abian hura argitzeko.
Gutxienez bederatzi pertsona hil eta beste hamar zauritu dituzte hamabi gizon armatuk Bekkersdal udalerriko taberna batean egindako erasoan, Johannesburgotik 40 bat kilometrora, Hegoafrikan.
"Gautengeko Delitu Larri eta Bortitzen Ikerketa Saila, Delituak Arakatu eta Detektatzeko Unitatearekin batera, 2025eko abenduaren 21eko goizaldean Bekkersdalen izandako tiroketa multiplean inplikatutako susmagarriak bilatzen hasi da. Bederatzi hildako eta hamar zauritu izan dira", adierazi du Afrikako herrialdeko Poliziak.
13:00ak aldera (bertako ordua), hamabi pertsona armatu kamioneta zuri batetik eta zilar koloreko ibilgailu batetik atera dira, eta tiro egin diete taberna baten barruan zeuden pertsonei.
Oraingoz, ez dakite zergatik egin duten erasoa, eta polizia indarrek "beharrezko baliabide guztiak" jarri dituzte martxan gertatutakoa argitzeko. "Ikerketan lagundu dezakeen informazioa duen edozein pertsona harremanetan jar daiteke Delituak Kontrolatzeko Zerbitzuarekin (Polizia)", adierazi dute.
Zure interesekoa izan daiteke
AEBk beste petrolio ontzi bat "lapurtu" diola salatu du Venezuelak
Gobernu chavistak "pirateria" ekintzatzat jo du gertaera, eta tripulazioaren "desagerpen behartua" ere salatu du.
Trumpen gobernuak Epstein auziko artxiboen zati bat kaleratu du
Pederastaren biktimek pozez hartu dute argitalpena, baina informazioa eta artxiboak falta direla salatu. Kaleratutako irudiotan, Bill Clinton presidente ohia ageri da jacuzzi batean.
Ukrainak Errusiarekin hitz egin nahi izatearen "seinale batzuk" jaso dituela azpimarratu du Putinek
Errusia "gatazka bide baketsuan amaitzeko" prest dagoela azpimarratu du, "joan den ekainean Atzerri Ministerioaren aurrean azaldu nituen printzipioetan oinarrituta" eta "gatazka eragin zuten jatorrizko arrazoiak ezabatuz gero".
AEBko Gobernuak Epstein pederastaren artxibo klasifikatuak argitaratuko ditu ostiral honetan, partzialki bada ere
Pasa den azaroan, AEBko Ordezkarien Ganberak Trumpen gobernua Jeffrey Epstein pederastaren artxiboak sekretupetik ateratzea behartzen duen legea onartu zuen. Lege-testuaren arabera, material hori "kontsultatzeko eta deskargatzeko" moduan egon beharko da.
Europar Batasunak 90.000 milioi euroko mailegua emango dio Ukrainari, zor bateratuaren bidez finantzatuta
Momentuz, 27 herrialdeetako agintariek ez dituzte aktibo errusiarrak erabiliko Ukraina finantzatzeko.
EBk akordioa iragarri du asilo-eskatzaileak "hirugarren herrialde seguruetara" deportatzea errazteko
Europako Kontseiluaren eta Europako Parlamentuaren arteko behin-behineko akordioak babes-eskaerak ez onartzeko kasuistikak zabalduko ditu.
Ospea minimoetan duela, Trumpek bere lorpenak puztu ditu nazioari egindako diskurtso batean
Ia egunero egiten dituen agerraldi publikoetan esaten dituen gauza asko errepikatuz hasi du hitzaldia agintariak: etorkinei eta Joe Biden bere aurrekoaren gobernuari eraso egin die, eta hilabete gutxi batzuetan AEBk "okerrenetik onenera" egin dutela ziurtatu du, deportazioak egin dituelako, mugaetako kontrolak zorroztu dituelako eta beste herrialde batzuen aurka muga-zergak ezarri dituelako.
Venezuelak, AEBri: "Ez duzue gure petroliorik izango, ez oparituta, ezta lapurtuta ere"
Etxe Zuriak atzo adierazi zuenez, AEBk sortu zuen Venezuelako petrolio-industria, eta Caracasen 1976an industria hori nazionalizatzea, estatubatuarrei inoiz egindako "lapurretarik handiena" izan zen.
Alemaniak umeei hilean 10 euro ematea onartu du, erretiro-pentsioetan aurrezteko
"Goiz hasteko pentsioa" delakoa Alemaniako Gobernuak abian jarri duen pentsio sistema pribatuaren erreforma sorta zabalago baten parte da.