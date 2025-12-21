HEGOAFRIKA
Gutxienez bederatzi pertsona hil eta beste hamar zauritu dituzte Johannesburgetik gertu egindako eraso batean

Oraingoz, ez dakite zergatik egin duten erasoa, eta polizia-indarrek "beharrezko baliabide guztiak" jarri dituzte abian hura argitzeko.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez bederatzi pertsona hil eta beste hamar zauritu dituzte hamabi gizon armatuk Bekkersdal udalerriko taberna batean egindako erasoan, Johannesburgotik 40 bat kilometrora, Hegoafrikan.

"Gautengeko Delitu Larri eta Bortitzen Ikerketa Saila, Delituak Arakatu eta Detektatzeko Unitatearekin batera, 2025eko abenduaren 21eko goizaldean Bekkersdalen izandako tiroketa multiplean inplikatutako susmagarriak bilatzen hasi da. Bederatzi hildako eta hamar zauritu izan dira", adierazi du Afrikako herrialdeko Poliziak.

13:00ak aldera (bertako ordua), hamabi pertsona armatu kamioneta zuri batetik eta zilar koloreko ibilgailu batetik atera dira, eta tiro egin diete taberna baten barruan zeuden pertsonei. 

Oraingoz, ez dakite zergatik egin duten erasoa, eta polizia indarrek "beharrezko baliabide guztiak" jarri dituzte martxan gertatutakoa argitzeko. "Ikerketan lagundu dezakeen informazioa duen edozein pertsona harremanetan jar daiteke Delituak Kontrolatzeko Zerbitzuarekin (Polizia)", adierazi dute.

