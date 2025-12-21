La huelga de hambre de Palestine Action es ya la más larga en las cárceles británicas desde la del IRA

Cuatro activistas de la organización Palestine Action mantiene su huelga de hambre en protesta por las condiciones en las que están encarcelados en prisiones de Reino Unido, en una protesta que se ha convertido ya en la mayor huelga de hambre coordinada en las cárceles británicas desde la que organizaron presos del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en 1981.



Los que más tiempo llevan en huelga de hambre son Amy Gardiner-Gibson, 'Amu Gib', de 30 años de edad, y Qesser Zuhrah, quienes cumplen 50 días sin ingerir alimentos. Gardiner-Gibson ya no puede caminar y se desplaza en silla de ruedas. Ha recibido la vista del exlíder laborista Jeremy Corbyn, líder de la nueva formación de izquierda Tu Partido. Zuhrah, de 20 años, fue detenida bajo la legislación antiterrorista y ha sido hospitalizada la última semana.



Otro de los activistas, Kamran Ahmed, de 28 años, lleva sin comer nada desde el 8 de noviembre, por lo que suma 44 días en huelga de hambre. Este mismo domingo ha sido publicada una entrevista con Ahmed en 'The Daily Telegraph' en la que asegura que "merece la pena" morir si ello permite "rebajar la opresión en el extranjero".



"Sí. Tengo miedo de morir. Sí. Creo que esto podría tener secuelas para el resto de mi vida, pero veo riesgo beneficio y creo que merece la pena", ha declarado por teléfono al diario desde su celda de la cárcel HMP Pentonville, donde lleva trece meses.



Ahmed fue detenido por causar un millón de libras en daños con un martillo junto a otros activistas tras entrar ilegalmente en un recinto de una empresa contratista de las Fuerzas Armadas británicas en la región de Bristol antes de la ilegalización del grupo. Ahmed ha perdido 15 kilos desde que inició la huelga de hambre. Ahora pesa 60 kilos y asegura padecer dolores en el pecho muy agudos, como si estuviera recibiendo una descarga táser, y tiene temblores.



Otra activista, Heba Muraisi, de 31 años, continúa en huelga de hambre en la prisión de HMP Newhall y lleva 49 días en huelga de hambre. Muraisi tiene familia en el sur de la Franja de Gaza.



Teuta Hoxha ha abandonado la huelga de hambre tras conseguir sus demandas después de 40 días sin ingerir alimentos en la prisión de HMP Peterborough. También han dejado la medida de protesta Jon Cink y Umer Jalid tras 38 y 12 días de huelga de hambre. Sobre todos ellos pesan acusaciones de robo, daños criminales y desorden violento.



La huelga comenzó para protestar por las restricciones a la comunicación postal, las llamadas y las visitas. Ahora piden el cierre de todas las empresas del sector militar con relación con Israel, revertir la ilegalización de Palestine Action y la libertad bajo fianza de los presos.



Los abogados de los activistas han pedido reunirse con el ministro de Justicia, David Lammy, y han advertido de que su vida corre peligro. Sin embargo, el Gobierno rechaza recibirlos y asegura que se están cumpliendo todos los protocolos previstos.



Palestine Action fue ilegalizada el pasado 5 de julio. El Tribunal de Apelaciones de Reino Unido admitió en octubre una demanda presentada por la activista propalestina y cofundadora de la ONG, Huda Ammori, contra la decisión de la exministra del Interior Yvette Cooper de prohibir al grupo.



El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ya pidió a finales de julio al Gobierno británico que anulara la ilegalización de la ONG al considerar que representa un abuso de una de por sí exagerada ley antiterrorista del año 2000.