La huelga de hambre de Palestine Action es ya la más larga en las cárceles británicas desde la del IRA
Cuatro activistas de la organización Palestine Action mantiene su huelga de hambre en protesta por las condiciones en las que están encarcelados en prisiones de Reino Unido, en una protesta que se ha convertido ya en la mayor huelga de hambre coordinada en las cárceles británicas desde la que organizaron presos del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en 1981.
Los que más tiempo llevan en huelga de hambre son Amy Gardiner-Gibson, 'Amu Gib', de 30 años de edad, y Qesser Zuhrah, quienes cumplen 50 días sin ingerir alimentos. Gardiner-Gibson ya no puede caminar y se desplaza en silla de ruedas. Ha recibido la vista del exlíder laborista Jeremy Corbyn, líder de la nueva formación de izquierda Tu Partido. Zuhrah, de 20 años, fue detenida bajo la legislación antiterrorista y ha sido hospitalizada la última semana.
Otro de los activistas, Kamran Ahmed, de 28 años, lleva sin comer nada desde el 8 de noviembre, por lo que suma 44 días en huelga de hambre. Este mismo domingo ha sido publicada una entrevista con Ahmed en 'The Daily Telegraph' en la que asegura que "merece la pena" morir si ello permite "rebajar la opresión en el extranjero".
"Sí. Tengo miedo de morir. Sí. Creo que esto podría tener secuelas para el resto de mi vida, pero veo riesgo beneficio y creo que merece la pena", ha declarado por teléfono al diario desde su celda de la cárcel HMP Pentonville, donde lleva trece meses.
Ahmed fue detenido por causar un millón de libras en daños con un martillo junto a otros activistas tras entrar ilegalmente en un recinto de una empresa contratista de las Fuerzas Armadas británicas en la región de Bristol antes de la ilegalización del grupo. Ahmed ha perdido 15 kilos desde que inició la huelga de hambre. Ahora pesa 60 kilos y asegura padecer dolores en el pecho muy agudos, como si estuviera recibiendo una descarga táser, y tiene temblores.
Otra activista, Heba Muraisi, de 31 años, continúa en huelga de hambre en la prisión de HMP Newhall y lleva 49 días en huelga de hambre. Muraisi tiene familia en el sur de la Franja de Gaza.
Teuta Hoxha ha abandonado la huelga de hambre tras conseguir sus demandas después de 40 días sin ingerir alimentos en la prisión de HMP Peterborough. También han dejado la medida de protesta Jon Cink y Umer Jalid tras 38 y 12 días de huelga de hambre. Sobre todos ellos pesan acusaciones de robo, daños criminales y desorden violento.
La huelga comenzó para protestar por las restricciones a la comunicación postal, las llamadas y las visitas. Ahora piden el cierre de todas las empresas del sector militar con relación con Israel, revertir la ilegalización de Palestine Action y la libertad bajo fianza de los presos.
Los abogados de los activistas han pedido reunirse con el ministro de Justicia, David Lammy, y han advertido de que su vida corre peligro. Sin embargo, el Gobierno rechaza recibirlos y asegura que se están cumpliendo todos los protocolos previstos.
Palestine Action fue ilegalizada el pasado 5 de julio. El Tribunal de Apelaciones de Reino Unido admitió en octubre una demanda presentada por la activista propalestina y cofundadora de la ONG, Huda Ammori, contra la decisión de la exministra del Interior Yvette Cooper de prohibir al grupo.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ya pidió a finales de julio al Gobierno británico que anulara la ilegalización de la ONG al considerar que representa un abuso de una de por sí exagerada ley antiterrorista del año 2000.
Te puede interesar
Israel legaliza 19 nuevos asentamientos en Cisjordania
Estos asentamientos son ilegales según la legislación internacional, pero el gobierno de Netanyahu lleva años dándoles estatus legal. Son ya 69 los asentamientos legalizados desde 2022. Hamás ha denunciado el "nuevo paso colonial" de Israel que busca "saquear el territorio palestino".
EE. UU. aborda un tercer petrolero venezolano
Tras el abordaje del segundo buque, el Gobierno de Venezuela ha calificado el hecho como un acto de "piratería" y ha denunciado también la "desaparición forzada" de la tripulación. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene previsto celebrar el próximo martes 23 un encuentro para tratar la situación.
Alrededor de 130.000 personas se quedan sin electricidad en San Francisco
La compañía Pacific Gas and Electric (PG&E) ha informado que unas 130.000 personas se han quedado sin suministro eléctrico en la ciudad estadounidense de San Francisco y que continúan los trabajos para poder revertir la situación. El transporte público se ha visto interrumpido y los semáforos no han estado operativos en varias zonas, lo que ha provocado dificultades y retrasos en el tráfico. Las autoridades locales han pedido a la población que eviten ciertos lugares afectados y que acudan a los servicios de emergencias solo en caso necesario para que puedan estar disponibles.
Al menos nueve muertos y diez heridos en un ataque armado cerca de Johannesburgo
Por el momento, se desconocen los motivos del ataque y las fuerzas policiales han desplegado "todos los recursos necesarios" para esclarecer lo sucedido.
La Administración Trump publica parte de los archivos Epstein
Las víctimas del depredador sexual han celebrado la publicación aunque han criticado que se haya realizado de forma parcial. Entre los archivos figuran imágenes del expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi.
La publicación de los archivos desclasificados sobre el pederasta Epstein prevista para hoy puede ser parcial
El pasado 18 de noviembre, el Congreso aprobó con amplio apoyo de ambas bancadas la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein que obliga a que esta enorme cantidad de material (más de 300 gigas de imágenes, documentos de texto o videos), sea presentado de una manera "consultable y descargable" en internet.
Putin destaca que ha recibido "ciertas señales" de que Ucrania quiere dialogar con Rusia
El presidente de Rusia insiste en “el cumplimiento de las promesas y obligaciones asumidas por los socios occidentales”, y subraya que está dispuesto a "terminar el conflicto por la vía pacífica en caso de que se eliminen las causas originales que provocaron el conflicto".
La UE acuerda un préstamo de 90 000 millones de euros a Ucrania financiado con deuda común
De momento, la Unión Europea ha dejado de lado el plan inicial de basarse para ello en los activos rusos inmovilizados por las sanciones.
La UE anuncia un acuerdo para facilitar la deportación de solicitantes de asilo a "terceros países seguros"
De esta forma, Europa da un nuevo paso en su política de asilo. El acuerdo provisional entre el Consejo y el Parlamento Europeo amplía los supuestos para declarar inadmisibles solicitudes de protección internacional.