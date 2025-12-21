IRAren garaitik inoiz izan den gose greba luzeena egiten ari dira Palestina Actioneko kideak Erresuma Batuko kartzeletan
Gose greban denbora gehien daramatenak Amy Gardiner-Gibson eta Qesser Zuhrah dira, 50 egun, eta oso ahul daude. Justizia ministroarekin bilera eskatu dute euren abokatuek baina Gobernuak ezezkoa eman die.
Palestine Action erakundeko lau aktibistak gose grebari eusten diote Erresuma Batuko espetxeetan dituzten baldintzak salatzeko. 1981ean Irlandako Armada Errepublikanoko (IRA) presoek egindako gose greba historikoaren ondotik, Erresuma Batuko kartzeletan inoiz egin den gose greba koordinatu luzeena izaten ari da.
Gose greban denbora gehien daramatenak Amy Gardiner-Gibson, 'Amu Gib' (30 urte) eta Qesser Zuhrah (20 urte) dira. 50 egun daramate elikagairik hartu gabe eta Gardiner-Gibson jada ezin da ibili eta gurpil-aulkian mugitzen da. Zuharh ospitaleratu egin dute aste honetan. Gardiner-Gibsonek Jeremy Corbyn buruzagi laborista ohiaren bisita jaso du.
Beste aktibistetako batek, Kamran Ahmedek (28 urte) 44 egun daramatza gose greban. Igande honetan The Daily Telegraph egunkarian egindako elkarrizketa batean adierazi duenez, "merezi du" hiltzea, horrek "atzerriko zapalkuntza murriztea" ahalbidetzen badu.
"Bai. Hiltzeko beldur naiz. Bai. Horrek nire bizitza osorako ondorioak izan ditzakeela uste dut, baina onura ere ikusten dut eta merezi duela uste dut ", adierazi dio telefonoz egunkariari, HMP Pentonville kartzelako bere ziegatik.
Ahmed Bristolgo eskualdean Erresuma Batuko Indar Armatuen enpresa kontratista batean sartu eta kalteak eragiteagatik atxilotu zuten, taldea legez kanpo utzi aurretik. Ahmedek 15 kilo galdu ditu gose greba hasi zuenetik, 60 kilo pisatzen ditu eta bularrean min handia eta dardarizoak ditu.
Heba Muraisi ekintzaileak (31 urte) 49 egun daramatza gose greban HMP Newhalleko espetxean. Muraisik familia du Gazako Zerrendaren hegoaldean.
Hiru ekintzailek gose greba utzi dute hainbat egunen ondoren: Teuta Hoxhak 40 egun egin ditu gose greban HMP Peterborougheko espetxean, Jon Cinkek 38 egun eta Umer Jalidek 12 egun.
Posta bidezko komunikazioen, deien eta bisiten murrizketen aurka protesta egiteko hasi zuten gose greba, eta orain, Israelekin harremana duten sektore militarreko enpresa guztiak ixtea, Palestine Action legeztatzea eta presoak fidantzapean aske uztea eskatzen dute.
Ekintzaileen abokatuek David Lammy Justizia ministroarekin biltzea eskatu dute, eta euren bezeroen bizitzak arriskuan daudela ohartarazi dute. Hala ere, Gobernuak errefusatu egin du horiekin biltzea, eta aurreikusitako protokolo guztiak betetzen ari direla defendatu du.
Palestine Action legez kanpo utzi zuten uztailaren 5ean. Erresuma Batuko Apelazio Auzitegiak urrian onartu zuen Huda Ammori GKEaren fundatzaileetako batek Yvette Cooper Barne ministro ohiaren erabakiaren aurka aurkeztutako salaketa.
Volker Turk NBEren Giza Eskubideetarako Goi Komisarioak ere uztailaren amaieran Erresuma Batuko Gobernuari eskatu zion GKEaren legez kanporatzea bertan behera uzteko, 2000 urteko terrorismoaren aurkako lege gehiegizkoan oinarritu zirela iritzita.
