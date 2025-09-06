Erresuma Batua
Poliziak hainbat manifestari atxilotu ditu Londresen, Palestine Actionen aldeko protestan

LONDON (United Kingdom), 06/09/2025.- Supporters of the banned Palestine Action group hold placards and wave flags as they stage a civil disobedience protest in Parliament Square in London, Britain, 06 September 2025. The Metropolitan Police made arrests during the demonstration supporting Palestine Action, designated a proscribed terrorist organization by the British government from 05 July 2025. (Terrorista, Protestas, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TAYFUN SALCI
Agentziak | EITB

Erresuma Batuko Poliziak hainbat manifestari atxilotu ditu larunbat honetan Parlamentuko plazan, Londresen, Palestine Action taldeari babesa adierazteko protesta batean. Uztailean erakunde terrorista izendatu zuten talde hori, hegazkin militar batzuei Palestinako banderak margotzeagatik kalteak egitea eta Elbit Systems Israelgo defentsa enpresaren instalazioak blokeatzea egotzita. 138 pertsona auzipetu dituzte ordutik talde horri laguntzea egotzita. 

Milaka pertsona bildu dira Parlamentu aurrean, 'Genozidioaren aurka nago, Palestine Actionen alde nago' leloa zeramaten kartelak eskuetan hartuta. Poliziaren aurkako oihuak ere entzun dira; "Ezin zarete ezkutatu, genozidioaren alde zaudete. Lotsa!", tartean.

Londres Erresuma Batua Palestina Israel Giza eskubideak Munduko albisteak

