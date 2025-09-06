Reino Unido
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La Policía detiene a unos 150 manifestantes en apoyo a Palestine Action en Londres

LONDON (United Kingdom), 06/09/2025.- Supporters of the banned Palestine Action group hold placards and wave flags as they stage a civil disobedience protest in Parliament Square in London, Britain, 06 September 2025. The Metropolitan Police made arrests during the demonstration supporting Palestine Action, designated a proscribed terrorist organization by the British government from 05 July 2025. (Terrorista, Protestas, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TAYFUN SALCI
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Poliziak manifestariak atxilotu ditu Londresen, Palestine Actioni laguntzeagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Policía británica ha detenido este sábado a varios manifestantes concentrados en la plaza del Parlamento en Londres por expresar su apoyo al grupo Palestine Action, declarada organización terrorista en el Reino Unido en julio tras reivindicar daños a aviones militares y bloquear instalaciones de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Inglaterra.

Londres Reino Unido Palestina Israel Derechos humanos Internacional

Más noticias sobre internacional

Cargar más