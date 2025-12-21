Venezuela denuncia un nuevo “robo” de un buque con petróleo por parte de EE. UU.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado este sábado el que calificó de "robo y secuestro" por parte de Estados Unidos de "un nuevo buque privado" que transportaba crudo venezolano, el segundo petrolero confiscado en menos de dos semanas por el país norteamericano en el mar Caribe, donde mantiene un despliegue militar.
En un comunicado, el Ejecutivo chavista ha calificado el hecho como un acto de "piratería" y ha denunciado también la "desaparición forzada" de la tripulación.
El país suramericano ha advertido de que "estos actos no quedarán impunes" y que ejercerá "todas las acciones correspondientes, incluyendo la denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otros organismos multilaterales y los Gobiernos del mundo".
"El modelo colonialista que pretende imponer el Gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado", ha afirmado.
Caracas ha agregado que el derecho internacional "se impondrá y los responsables de estos graves hechos responderán ante la justicia y la historia por su criminal proceder".
El Gobierno de EE.UU. ha confirmado este sábado que ha interceptado un petrolero en aguas internacionales del Caribe, el cual, según medios, ondeaba una bandera panameña.
"En una operación al amanecer de hoy, 20 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, ha interceptado un petrolero que había atracado recientemente en Venezuela", ha dicho la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en X.
Según Noem, EE.UU. "continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región".
Esta es la segunda embarcación interceptada en el Caribe por el Gobierno de Donald Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo.
El pasado miércoles, Venezuela pidió una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene previsto celebrar el próximo martes 23 por la tarde un encuentro para tratar la situación sobre el país suramericano.
