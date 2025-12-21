GATAZKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

AEBk beste petrolio ontzi bat "lapurtu" diola salatu du Venezuelak

Gobernu chavistak "pirateria" ekintzatzat jo du gertaera, eta tripulazioaren "desagerpen behartua" ere salatu du.

AME9711. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/12/2025.- Combo de fotografías de archivo que muestran al presidente de Venezuela, Nicolas Maduro y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A la diáspora venezolana en Miami no le incomoda del todo una eventual intervención de Estados Unidos para "liberar" al país de Maduro, pero cuando la retórica de Trump cambió de la lucha contra el narcotráfico al tema petrolero las cosas cambian. EFE/ Miguel Gutiérrez/ Doug Mills/ ARCHIVO
Maduro eta Trump. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nicolas Maduroren Gobernuak salatu du larunbat honetan AEBk Venezuelako petrolio gordina zeraman "beste ontzi pribatu bat" lapurtu eta bahitu duela. AEBk Karibe itsasoan bi aste baino gutxiagoan konfiskatu duen bigarren petrolio-ontzia da.

Ohar batean, Gobernu chavistak "pirateria" ekintzatzat jo du gertaera, eta tripulazioaren "desagerpen behartua" ere salatu du.

Hego Amerikako herrialdeak ohartarazi duenez, "ekintza horiek ez dira zigorrik gabe geratuko", eta "dagozkion ekintza guztiak egingo ditugu, Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren, beste erakunde batzuen eta munduko gobernuen aurrean salaketa jartzea barne".

"Estatu Batuetako Gobernuak horrelako praktikekin inposatu nahi duen eredu kolonialistak porrot egingo du, eta garaitua izango da", adierazi du.

Caracasek gaineratu duenez, nazioarteko zuzenbidea "gailendu egingo da, eta gertakari larri horien egileek justiziaren eta historiaren aurrean erantzungo dute, euren jokabide kriminalagatik".

AEBko Gobernuak larunbat honetan baieztatu duenez, petrolio-ontzi bat atzeman du Karibeko nazioarteko uretan. Dirudienez, itsasontziak Panamako bandera bat zeraman.

"Gaur, abenduak 20, egunsentian egindako operazio batean, Estatu Batuetako kostazainek, Gerra Departamentuaren laguntzarekin, Venezuelan porturatu berri den petrolio-ontzi bat atzeman dute", adierazi du Kristi Noem Segurtasun Nazionaleko idazkariak X sare sozialean.

Noemen arabera, AEBk "petrolioaren legez kanpoko mugimendua jazartzen jarraituko du, eskualdean narkoterrorismoa finantzatzeko erabiltzen baita".

Donald Trumpen Gobernuak Kariben atzemandako bigarren ontzia da, joan den astean Skipper ontzia eta petrolio gordina konfiskatu ostean.

Joan den asteazkenean, Venezuelak premiazko bilera bat eskatu zion Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluari, datorren asteartean, hilak 23, Hego Amerikako herrialdearen egoera aztertzeko.

EE. Petrolio-ontzi bat konfiskatu dute Venezuelako kostaldean, eta tentsioa areagotu dute
Venezuela Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Nicolás Maduro Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Washington (United States), 18/12/2025.- US President Donald Trump delivers an address to the Nation from the Diplomatic Reception Room of the White House, in Washington, DC, USA, 17 December 2025. EFE/EPA/Doug Mills / POOL
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ospea minimoetan duela, Trumpek bere lorpenak puztu ditu nazioari egindako diskurtso batean

Ia egunero egiten dituen agerraldi publikoetan esaten dituen gauza asko errepikatuz hasi du hitzaldia agintariak: etorkinei eta Joe Biden bere aurrekoaren gobernuari eraso egin die, eta hilabete gutxi batzuetan AEBk "okerrenetik onenera" egin dutela ziurtatu du, deportazioak egin dituelako, mugaetako kontrolak zorroztu dituelako eta beste herrialde batzuen aurka muga-zergak ezarri dituelako.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X