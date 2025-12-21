AEBk beste petrolio ontzi bat "lapurtu" diola salatu du Venezuelak
Gobernu chavistak "pirateria" ekintzatzat jo du gertaera, eta tripulazioaren "desagerpen behartua" ere salatu du.
Nicolas Maduroren Gobernuak salatu du larunbat honetan AEBk Venezuelako petrolio gordina zeraman "beste ontzi pribatu bat" lapurtu eta bahitu duela. AEBk Karibe itsasoan bi aste baino gutxiagoan konfiskatu duen bigarren petrolio-ontzia da.
Ohar batean, Gobernu chavistak "pirateria" ekintzatzat jo du gertaera, eta tripulazioaren "desagerpen behartua" ere salatu du.
Hego Amerikako herrialdeak ohartarazi duenez, "ekintza horiek ez dira zigorrik gabe geratuko", eta "dagozkion ekintza guztiak egingo ditugu, Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren, beste erakunde batzuen eta munduko gobernuen aurrean salaketa jartzea barne".
"Estatu Batuetako Gobernuak horrelako praktikekin inposatu nahi duen eredu kolonialistak porrot egingo du, eta garaitua izango da", adierazi du.
Caracasek gaineratu duenez, nazioarteko zuzenbidea "gailendu egingo da, eta gertakari larri horien egileek justiziaren eta historiaren aurrean erantzungo dute, euren jokabide kriminalagatik".
AEBko Gobernuak larunbat honetan baieztatu duenez, petrolio-ontzi bat atzeman du Karibeko nazioarteko uretan. Dirudienez, itsasontziak Panamako bandera bat zeraman.
"Gaur, abenduak 20, egunsentian egindako operazio batean, Estatu Batuetako kostazainek, Gerra Departamentuaren laguntzarekin, Venezuelan porturatu berri den petrolio-ontzi bat atzeman dute", adierazi du Kristi Noem Segurtasun Nazionaleko idazkariak X sare sozialean.
Noemen arabera, AEBk "petrolioaren legez kanpoko mugimendua jazartzen jarraituko du, eskualdean narkoterrorismoa finantzatzeko erabiltzen baita".
Donald Trumpen Gobernuak Kariben atzemandako bigarren ontzia da, joan den astean Skipper ontzia eta petrolio gordina konfiskatu ostean.
Joan den asteazkenean, Venezuelak premiazko bilera bat eskatu zion Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluari, datorren asteartean, hilak 23, Hego Amerikako herrialdearen egoera aztertzeko.
