Cruce de acusaciones entre las autoridades de Siria y fuerzas kurdo-árabes, tras los ataques que dejan 2 muertos y varios heridos
La alianza armada kurdo-árabe Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y las fuerzas gubernamentales sirias han protagonizado fuertes enfrentamientos en la entrada de la ciudad de Alepo (noroeste de Siria), que se han saldado con al menos dos muertos y ocho heridos, entre ellos varios menores. Asimismo, se acusan mutuamente de la violación del alto el fuego.
El Ministerio del Interior sirio ha afirmado que las FSD presentes en los barrios de mayoría kurda "han traicionado" a las Fuerzas de Seguridad Interna y han abierto fuego contra sus puestos de control, "pese a los acuerdos alcanzados". Por su parte, la agencia oficial de noticias, SANA, ha informado de la muerte de "un joven y una mujer" en un ataque contra una casa. Estas mismas fuentes informan de que las fuerzas kurdo-sirias "están bombardeando indiscriminadamente varios barrios de Alepo".
Mientras, un portavoz de las FSD ha afirmado que las "facciones leales a Damasco están utilizando tanques y artillería contra barrios de la ciudad de Alepo" y "niega categóricamente" las afirmaciones hechas por Damasco. Según las fuerzas kurdo-sirias, la responsabilidad de los ataques "recae en las facciones fragmentadas afines al Gobierno" porque, en su opinión, han estado "realizando reiteradas provocaciones y ataques contra la población civil" y que el Gobierno "no ha tomado ninguna medida".
En medio de estas acusaciones cruzadas, los enfrentamientos prosiguen en Alepo, provocando desplazamientos de la población. Tanto el gobernador de Alepo, como Defensa Civil, recomiendan a los vecinos que "eviten acercarse a las zonas de choques para prevenir cualquier peligro".
El nuevo Gobierno de Siria y los kurdosirios firmaron el pasado 10 de marzo un acuerdo para la integración de las instituciones autónomas kurdo-árabes al Estado sirio tras el derrocamiento de Bachar al Asad, pero el proceso ha sufrido varios reveses y recientemente se han vuelto a renovar los esfuerzos por negociar.
Este mismo lunes, tras la visita de una delegación turca a Damasco, los ministros de Exteriores de Turquía y Siria, Hakan Fidan y Asad al Shaibani, respectivamente, advirtieron de que no ven voluntad entre las fuerzas kurdosirias para integrarse en el Gobierno sirio.
Te puede interesar
Muere el jefe de operaciones del Estado mayor ruso tras un atentado con coche bomba en Moscú
El Comité de Instrucción de Rusia atribuye preliminarmente el ataque a la inteligencia ucraniana.
La huelga de hambre de Palestine Action es ya la más larga en las cárceles británicas desde la del IRA
Los que más tiempo llevan en huelga de hambre son Amy Gardiner-Gibson y Qesser Zuhrah, quienes cumplen 50 días sin ingerir alimentos. Los abogados de los activistas han pedido reunirse con el ministro de Justicia pero el Gobierno lo rechaza.
Israel legaliza 19 nuevos asentamientos en Cisjordania
Estos asentamientos son ilegales según la legislación internacional, pero el gobierno de Netanyahu lleva años dándoles estatus legal. Son ya 69 los asentamientos legalizados desde 2022. Hamás ha denunciado el "nuevo paso colonial" de Israel que busca "saquear el territorio palestino".
EE. UU. aborda un tercer petrolero venezolano
Tras el abordaje del segundo buque, el Gobierno de Venezuela ha calificado el hecho como un acto de "piratería" y ha denunciado también la "desaparición forzada" de la tripulación. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene previsto celebrar el próximo martes 23 un encuentro para tratar la situación.
Alrededor de 130.000 personas se quedan sin electricidad en San Francisco
La compañía Pacific Gas and Electric (PG&E) ha informado que unas 130.000 personas se han quedado sin suministro eléctrico en la ciudad estadounidense de San Francisco y que continúan los trabajos para poder revertir la situación. El transporte público se ha visto interrumpido y los semáforos no han estado operativos en varias zonas, lo que ha provocado dificultades y retrasos en el tráfico. Las autoridades locales han pedido a la población que eviten ciertos lugares afectados y que acudan a los servicios de emergencias solo en caso necesario para que puedan estar disponibles.
Al menos nueve muertos y diez heridos en un ataque armado cerca de Johannesburgo
Por el momento, se desconocen los motivos del ataque y las fuerzas policiales han desplegado "todos los recursos necesarios" para esclarecer lo sucedido.
La Administración Trump publica parte de los archivos Epstein
Las víctimas del depredador sexual han celebrado la publicación aunque han criticado que se haya realizado de forma parcial. Entre los archivos figuran imágenes del expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi.
La publicación de los archivos desclasificados sobre el pederasta Epstein prevista para hoy puede ser parcial
El pasado 18 de noviembre, el Congreso aprobó con amplio apoyo de ambas bancadas la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein que obliga a que esta enorme cantidad de material (más de 300 gigas de imágenes, documentos de texto o videos), sea presentado de una manera "consultable y descargable" en internet.
Putin destaca que ha recibido "ciertas señales" de que Ucrania quiere dialogar con Rusia
El presidente de Rusia insiste en “el cumplimiento de las promesas y obligaciones asumidas por los socios occidentales”, y subraya que está dispuesto a "terminar el conflicto por la vía pacífica en caso de que se eliminen las causas originales que provocaron el conflicto".