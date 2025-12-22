Cruce de acusaciones entre las autoridades de Siria y fuerzas kurdo-árabes, tras los ataques que dejan 2 muertos y varios heridos

La alianza armada kurdo-árabe Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y las fuerzas gubernamentales sirias han protagonizado fuertes enfrentamientos en la entrada de la ciudad de Alepo (noroeste de Siria), que se han saldado con al menos dos muertos y ocho heridos, entre ellos varios menores. Asimismo, se acusan mutuamente de la violación del alto el fuego.

El Ministerio del Interior sirio ha afirmado que las FSD presentes en los barrios de mayoría kurda "han traicionado" a las Fuerzas de Seguridad Interna y han abierto fuego contra sus puestos de control, "pese a los acuerdos alcanzados". Por su parte, la agencia oficial de noticias, SANA, ha informado de la muerte de "un joven y una mujer" en un ataque contra una casa. Estas mismas fuentes informan de que las fuerzas kurdo-sirias "están bombardeando indiscriminadamente varios barrios de Alepo".

Mientras, un portavoz de las FSD ha afirmado que las "facciones leales a Damasco están utilizando tanques y artillería contra barrios de la ciudad de Alepo" y "niega categóricamente" las afirmaciones hechas por Damasco. Según las fuerzas kurdo-sirias, la responsabilidad de los ataques "recae en las facciones fragmentadas afines al Gobierno" porque, en su opinión, han estado "realizando reiteradas provocaciones y ataques contra la población civil" y que el Gobierno "no ha tomado ninguna medida".

En medio de estas acusaciones cruzadas, los enfrentamientos prosiguen en Alepo, provocando desplazamientos de la población. Tanto el gobernador de Alepo, como Defensa Civil, recomiendan a los vecinos que "eviten acercarse a las zonas de choques para prevenir cualquier peligro".

El nuevo Gobierno de Siria y los kurdosirios firmaron el pasado 10 de marzo un acuerdo para la integración de las instituciones autónomas kurdo-árabes al Estado sirio tras el derrocamiento de Bachar al Asad, pero el proceso ha sufrido varios reveses y recientemente se han vuelto a renovar los esfuerzos por negociar.

Este mismo lunes, tras la visita de una delegación turca a Damasco, los ministros de Exteriores de Turquía y Siria, Hakan Fidan y Asad al Shaibani, respectivamente, advirtieron de que no ven voluntad entre las fuerzas kurdosirias para integrarse en el Gobierno sirio.

