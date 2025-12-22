ERASO GURUTZATUAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Siriako agintariek eta milizia kurduek elkarri leporatzen diote 2 hildako eta hainbat zauritu utzi dituzten erasoen ardura

Bi aldeek elkarri leporatzen diote indar kurduak Siriako Estatuan sartzeko akordioa hautsi izana. Bitartean, liskarrak gero eta ugariagoak dira.

Siria-efe-Jableh
Siriako indar armatuak artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Siriako Gobernuko indarrek eta Siriako Indar Demokratikoa (SID) izeneko aliantza armatu kurdu-arabiarrak liskar gogorrak izan dituzte Alepo hiriaren sarreran (Siriako ipar-mendebaldea). Gutxienez, bi hildako eta 15 zauritu izan dira, tartean hainbat adin txikiko. 

Siriako Barne Ministerioak adierazi duenez, kurduen gehiengoa duten auzoetan dauden SID taldeko milizianoek "traizioa" egin diete Barne Segurtasuneko Indarrei, eta haien kontrol postuei eraso diete, "akordioak hautsiz". Bestalde, SANA albiste agentzia ofizialak jakinarazi du "gazte bat eta emakume bat" hil dituztela etxe baten aurkako eraso batean. Iturri horien arabera, indar kurdu-siriarrak "Alepoko hainbat auzo bonbardatzen ari dira". 

Bitartean, SID taldearen bozeramaile batek adierazi duenez, "Damaskoren aldeko indar armatuk tankeak eta artilleria erabiltzen ari dira Alepo hiriko auzoen aurka", eta Damaskok egindako adierazpenak "erabat ukatu" ditu. Indar kurdu-siriarren arabera, erasoen erantzukizuna "Gobernuaren aldeko milizianoek" dute, "zibilen aurkako probokazioak eta erasoak behin eta berriz egin dituztelako" eta Gobernuak "ez duelako inolako neurririk hartu".

Elkarri egindako salaketa hauen erdian, liskarrak etengabeak dira Alepon, eta herritarrak ihes egin beharrean egoten dira. Hain zuzen ere, Alepoko gobernadoreak eta Defentsa Zibilak bizilagunei gomendatzen diete "talka-guneetara hurbiltzea saihesteko, edozein arrisku saihesteko".

Siriako Gobernu berriak eta kurduek akordioa sinatu zuten martxoaren 10ean erakunde autonomo kurdu-arabiarrak Siriako Estatura batzeko, Bachar al Asad boteretik kendu ondoren. Baina prozesuak hainbat oztopo izan ditu, eta duela gutxi berriro hasi dituzte negoziatzeko ahaleginak. 

Astelehen honetan bertan, Turkiako ordezkaritza batek Damaskora egindako bisitaren ostean, Hakan Fidan eta Asad al Shaibani Turkiako eta Siriako Atzerri ministroek, hurrenez hurren, ohartarazi dute indar kurduek ez dutela Siriako Gobernuan sartzeko borondaterik.

Guda Sirian Ekialde Hurbila Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

130.000 pertsona inguru argindarrik gabe geratu dira San Frantziskon

Pacific Gas and Electric (PG & E) konpainiak zabaldu duenez, 130.000 pertsona inguru argindarrik gabe geratu dira San Frantziskon (AEB), eta egoera konpontzeko lanean ari dira. Garraio publikoa eten egin da eta hainbat tokitan semaforoak ez dira martxan egon. Horrek zailtasunak eta atzerapenak eragin ditu trafikoan. Agintariek kaltetutako eremuetara ez joateko eskatu diete herritarrei, eta behar-beharrezkoa denean soilik jotzeko larrialdi zerbitzuetara.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X