Siriako agintariek eta milizia kurduek elkarri leporatzen diote 2 hildako eta hainbat zauritu utzi dituzten erasoen ardura
Bi aldeek elkarri leporatzen diote indar kurduak Siriako Estatuan sartzeko akordioa hautsi izana. Bitartean, liskarrak gero eta ugariagoak dira.
Siriako Gobernuko indarrek eta Siriako Indar Demokratikoa (SID) izeneko aliantza armatu kurdu-arabiarrak liskar gogorrak izan dituzte Alepo hiriaren sarreran (Siriako ipar-mendebaldea). Gutxienez, bi hildako eta 15 zauritu izan dira, tartean hainbat adin txikiko.
Siriako Barne Ministerioak adierazi duenez, kurduen gehiengoa duten auzoetan dauden SID taldeko milizianoek "traizioa" egin diete Barne Segurtasuneko Indarrei, eta haien kontrol postuei eraso diete, "akordioak hautsiz". Bestalde, SANA albiste agentzia ofizialak jakinarazi du "gazte bat eta emakume bat" hil dituztela etxe baten aurkako eraso batean. Iturri horien arabera, indar kurdu-siriarrak "Alepoko hainbat auzo bonbardatzen ari dira".
Bitartean, SID taldearen bozeramaile batek adierazi duenez, "Damaskoren aldeko indar armatuk tankeak eta artilleria erabiltzen ari dira Alepo hiriko auzoen aurka", eta Damaskok egindako adierazpenak "erabat ukatu" ditu. Indar kurdu-siriarren arabera, erasoen erantzukizuna "Gobernuaren aldeko milizianoek" dute, "zibilen aurkako probokazioak eta erasoak behin eta berriz egin dituztelako" eta Gobernuak "ez duelako inolako neurririk hartu".
Elkarri egindako salaketa hauen erdian, liskarrak etengabeak dira Alepon, eta herritarrak ihes egin beharrean egoten dira. Hain zuzen ere, Alepoko gobernadoreak eta Defentsa Zibilak bizilagunei gomendatzen diete "talka-guneetara hurbiltzea saihesteko, edozein arrisku saihesteko".
Siriako Gobernu berriak eta kurduek akordioa sinatu zuten martxoaren 10ean erakunde autonomo kurdu-arabiarrak Siriako Estatura batzeko, Bachar al Asad boteretik kendu ondoren. Baina prozesuak hainbat oztopo izan ditu, eta duela gutxi berriro hasi dituzte negoziatzeko ahaleginak.
Astelehen honetan bertan, Turkiako ordezkaritza batek Damaskora egindako bisitaren ostean, Hakan Fidan eta Asad al Shaibani Turkiako eta Siriako Atzerri ministroek, hurrenez hurren, ohartarazi dute indar kurduek ez dutela Siriako Gobernuan sartzeko borondaterik.
Errusiako Estatu Nagusiko operazio burua hil dute Moskun, bonba-auto batekin egindako atentatu batean
Hasiera batean, Errusiako Instrukzio Batzordeak Ukrainako inteligentziari egotzi dio erasoa.
IRAren garaitik inoiz izan den gose greba luzeena egiten ari dira Palestina Actioneko kideak Erresuma Batuko kartzeletan
Gose greban denbora gehien daramatenak Amy Gardiner-Gibson eta Qesser Zuhrah dira, 50 egun, eta oso ahul daude. Justizia ministroarekin bilera eskatu dute euren abokatuek baina Gobernuak ezezkoa eman die.
Israelek beste 19 kokaleku legeztatu ditu Zisjordanian
Kolonoguneak legez kanpokoak dira nazioarteko araudiaren arabera, baina Netanyahuren gobernuak urteak daramatza estatus legala ematen; dagoeneko 69 kokaleku legeztatu ditu 2022tik. Hamasek "urrats kolonialtzat" jo du erabakia, eta "Palestinako lurraldea arpilatu" nahi izatea egotzi dio Israeli.
AEBk hirugarren petrolio-ontzi bat atxiki du Venezuelan
Bigarren ontzia abordatu ondoren, Venezuelako Gobernuak "pirateria" ekintzatzat jo du gertaera, eta tripulazioaren "bortxazko desagerpena" ere salatu du. Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak bilera egingo du datorren asteartean, hilaren 23an, egoera aztertzeko.
130.000 pertsona inguru argindarrik gabe geratu dira San Frantziskon
Pacific Gas and Electric (PG & E) konpainiak zabaldu duenez, 130.000 pertsona inguru argindarrik gabe geratu dira San Frantziskon (AEB), eta egoera konpontzeko lanean ari dira. Garraio publikoa eten egin da eta hainbat tokitan semaforoak ez dira martxan egon. Horrek zailtasunak eta atzerapenak eragin ditu trafikoan. Agintariek kaltetutako eremuetara ez joateko eskatu diete herritarrei, eta behar-beharrezkoa denean soilik jotzeko larrialdi zerbitzuetara.
Gutxienez bederatzi pertsona hil eta hamar zauritu dituzte Johannesburgetik gertu egindako eraso batean
Oraingoz, ez dakite zergatik egin duten erasoa, eta polizia-indarrek "beharrezko baliabide guztiak" bideratu dituzte gertatutakoa argitzeko.
Trumpen gobernuak Epstein auziko artxiboen zati bat kaleratu du
Pederastaren biktimek pozez hartu dute argitalpena, baina informazioa eta artxiboak falta direla salatu. Kaleratutako irudiotan, Bill Clinton presidente ohia ageri da jacuzzi batean.
Ukrainak Errusiarekin hitz egin nahi izatearen "seinale batzuk" jaso dituela azpimarratu du Putinek
Errusia "gatazka bide baketsuan amaitzeko" prest dagoela azpimarratu du, "joan den ekainean Atzerri Ministerioaren aurrean azaldu nituen printzipioetan oinarrituta" eta "gatazka eragin zuten jatorrizko arrazoiak ezabatuz gero".
AEBko Gobernuak Epstein pederastaren artxibo klasifikatuak argitaratuko ditu ostiral honetan, partzialki bada ere
Pasa den azaroan, AEBko Ordezkarien Ganberak Trumpen gobernua Jeffrey Epstein pederastaren artxiboak sekretupetik ateratzea behartzen duen legea onartu zuen. Lege-testuaren arabera, material hori "kontsultatzeko eta deskargatzeko" moduan egon beharko da.