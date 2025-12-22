Rusia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Muere el jefe de operaciones del Estado mayor ruso tras un atentado con coche bomba en Moscú

El Comité de Instrucción de Rusia atribuye preliminarmente el ataque a la inteligencia ucraniana.
MOSCOW (Russian Federation), 22/12/2025.- Russian investigators work near a destroyed car after a blast from an explosive device planted beneath the vehicle in a residential area of Moscow, Russia, 22 December 2025. The head of the Russian General Staff's Operational Training Directorate, Lt. Gen. Fanil Sarvarov, was killed in a car explosion in Moscow, the Russian Investigative Committee reported. (Rusia, Moscú) EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Las autoridades rusas están investigando el atentado. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Errusiako Estatu Nagusiko operazio burua hil da Moskun, bonba-auto batekin egindako atentatu baten ondorioz
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, ha muerto este lunes en un atentado con coche bomba en un barrio al sur de Moscú, según ha informado el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), que atribuye preliminarmente el atentado a la inteligencia ucraniana.

La explosión ha tenido lugar en un aparcamiento a 150 metros de la casa donde vivía el general, que combatió en Chechenia y en Siria, entre otros conflictos.

El diario Kommersant ha informado de que el motivo de la explosión ha sido una mina magnética adherida a los bajos del automóvil.

La portavoz del CIR, Svetlana Petrenko, ha indicado que los investigadores valoran diversas versiones del asesinato, una de las cuales responsabiliza a los servicios de inteligencia ucraniana.

Sarvárov, nacido en 1969, es egresado de la Academia Superior de Tanques de Kazán, la Academia Militar de Blindados y la Academia Militar del Estado mayor de Rusia.

Fue incluido en 2022 en el sitio web ucraniano Mirotvorets, en el que figuran "los enemigos de Ucrania".

Tras el comienzo de la guerra, Ucrania ha reivindicado varios atentados semejantes que han matado, entre otros, al teniente general Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, y al teniente general Ígor Kirílov, jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia.

Rusia Guerra Rusia - Ucrania Internacional

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Alrededor de 130.000 personas se quedan sin electricidad en San Francisco

La compañía Pacific Gas and Electric (PG&E) ha informado que unas 130.000 personas se han quedado sin suministro eléctrico en la ciudad estadounidense de San Francisco y que continúan los trabajos para poder revertir la situación. El transporte público se ha visto interrumpido y los semáforos no han estado operativos en varias zonas, lo que ha provocado dificultades y retrasos en el tráfico. Las autoridades locales han pedido a la población que eviten ciertos lugares afectados y que acudan a los servicios de emergencias solo en caso necesario para que puedan estar disponibles.
Cargar más
Publicidad
X