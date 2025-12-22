Muere el jefe de operaciones del Estado mayor ruso tras un atentado con coche bomba en Moscú
El jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, ha muerto este lunes en un atentado con coche bomba en un barrio al sur de Moscú, según ha informado el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), que atribuye preliminarmente el atentado a la inteligencia ucraniana.
La explosión ha tenido lugar en un aparcamiento a 150 metros de la casa donde vivía el general, que combatió en Chechenia y en Siria, entre otros conflictos.
El diario Kommersant ha informado de que el motivo de la explosión ha sido una mina magnética adherida a los bajos del automóvil.
La portavoz del CIR, Svetlana Petrenko, ha indicado que los investigadores valoran diversas versiones del asesinato, una de las cuales responsabiliza a los servicios de inteligencia ucraniana.
Sarvárov, nacido en 1969, es egresado de la Academia Superior de Tanques de Kazán, la Academia Militar de Blindados y la Academia Militar del Estado mayor de Rusia.
Fue incluido en 2022 en el sitio web ucraniano Mirotvorets, en el que figuran "los enemigos de Ucrania".
Tras el comienzo de la guerra, Ucrania ha reivindicado varios atentados semejantes que han matado, entre otros, al teniente general Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, y al teniente general Ígor Kirílov, jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia.
