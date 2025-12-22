Errusia
Errusiako Estatu Nagusiko operazio burua hil da Moskun, bonba-auto batekin egindako atentatu batean

Hasiera batean, Errusiako Instrukzio Batzordeak Ukrainako inteligentziari egotzi dio erasoa.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Fanil Sarvarov Errusiako Armadako Estatu Nagusiko operazio-burua hil da astelehen honetan Moskuko hegoaldean, bonba-auto batekin egindako atentatu batean, Errusiako Instrukzio Batzordeak (CIR) jakitera eman duenez.

Leherketa jenerala bizi zen etxetik 150 metrora zegoen aparkaleku batean gertatu da eta, Kommersant egunkariak jakinarazi duenez, leherketaren arrazoia mina magnetiko bat izan da, autoaren behealdean itsatsita zegoena.

Svetlana Petrenko CIReko bozeramaileak adierazi duenez, ikertzaileak hilketaren hainbat bertsio baloratzen ari dira, eta horietako batek Ukrainako inteligentzia-zerbitzuak egiten ditu erantzule.

Sarvarov 1969an jaio zen, eta Kazango Tankeen Goi Akademian, Blindatuen Akademia Militarrean eta Errusiako Estatu Nagusiko Akademia Militarrean trebatua da.

2022an sartu zen Mirotvorets webgune ukrainarrean, non "Ukrainaren etsaiak" agertzen diren.

Gerra hasi ondoren, Ukrainak bere gain hartu ditu antzeko atentatuak, eta, besteak beste, Yaroslav Moskalik teniente jenerala, Errusiako Indar Armatuen Estatu Nagusiko operazio agintearen buruzagiordea, eta Igor Kirilov teniente jenerala, Errusiako defentsa erradiologiko, kimiko eta biologikoaren burua, hil ditu.

