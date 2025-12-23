Reino Unido
Greta Thunberg, detenida en Londres durante una protesta en apoyo a miembros de Palestine Action encarcelados

HANDOUT - 23 December 2025, United Kingdom, London: A Handout photo issued by Prisoners for Palestine shows climate activist Greta Thunberg being detained by City of London Police officers during a protest in support of the Palestine Action protesters on hunger strike in prison. Photo: Handout/Prisoners For Palestine/Prisoners for Palestine via PA Media/dpa - ATTENTION: editorial use only in connection with the latest coverage about (the transmission/the film/the auction/the exhibition/the book) and only if the credit mentioned above is referenced in full
Greta Thunberg en el momento de su detención. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Greta Thunberg atxilotu dute Londresen, kartzelan dauden Palestine Actioneko kideen aldeko protesta batean
Agencias | EITB

Greta Thunberg ha sido detenida en Londres durante una protesta protesta propalestina. La joven activista participaba en una concentración en apoyo a ocho militantes encarcelados de Palestine Action en huelga de hambre.

Londres Inglaterra Reino Unido Internacional Palestina

