Greta Thunberg, detenida en Londres durante una protesta en apoyo a miembros de Palestine Action encarcelados
Greta Thunberg ha sido detenida en Londres durante una protesta protesta propalestina. La joven activista participaba en una concentración en apoyo a ocho militantes encarcelados de Palestine Action en huelga de hambre.
Cruce de acusaciones entre las autoridades de Siria y fuerzas kurdo-árabes, tras los ataques que dejan 2 muertos y varios heridos
Las dos fracciones se acusan mutuamente de haber roto los acuerdos para la integración de los kurdos de Siria en el Estado. Mientras, los enfrentamientos se van sucediendo.
Muere el jefe de operaciones del Estado mayor ruso tras un atentado con coche bomba en Moscú
El Comité de Instrucción de Rusia atribuye preliminarmente el ataque a la inteligencia ucraniana.
La huelga de hambre de Palestine Action es ya la más larga en las cárceles británicas desde la del IRA
Los que más tiempo llevan en huelga de hambre son Amy Gardiner-Gibson y Qesser Zuhrah, quienes cumplen 50 días sin ingerir alimentos. Los abogados de los activistas han pedido reunirse con el ministro de Justicia pero el Gobierno lo rechaza.
Israel legaliza 19 nuevos asentamientos en Cisjordania
Estos asentamientos son ilegales según la legislación internacional, pero el gobierno de Netanyahu lleva años dándoles estatus legal. Son ya 69 los asentamientos legalizados desde 2022. Hamás ha denunciado el "nuevo paso colonial" de Israel que busca "saquear el territorio palestino".
EE. UU. aborda un tercer petrolero venezolano
Tras el abordaje del segundo buque, el Gobierno de Venezuela ha calificado el hecho como un acto de "piratería" y ha denunciado también la "desaparición forzada" de la tripulación. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene previsto celebrar el próximo martes 23 un encuentro para tratar la situación.
Alrededor de 130.000 personas se quedan sin electricidad en San Francisco
La compañía Pacific Gas and Electric (PG&E) ha informado que unas 130.000 personas se han quedado sin suministro eléctrico en la ciudad estadounidense de San Francisco y que continúan los trabajos para poder revertir la situación. El transporte público se ha visto interrumpido y los semáforos no han estado operativos en varias zonas, lo que ha provocado dificultades y retrasos en el tráfico. Las autoridades locales han pedido a la población que eviten ciertos lugares afectados y que acudan a los servicios de emergencias solo en caso necesario para que puedan estar disponibles.
Al menos nueve muertos y diez heridos en un ataque armado cerca de Johannesburgo
Por el momento, se desconocen los motivos del ataque y las fuerzas policiales han desplegado "todos los recursos necesarios" para esclarecer lo sucedido.
La Administración Trump publica parte de los archivos Epstein
Las víctimas del depredador sexual han celebrado la publicación aunque han criticado que se haya realizado de forma parcial. Entre los archivos figuran imágenes del expresidente Bill Clinton recostado en un jacuzzi.
