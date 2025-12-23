Erresuma Batua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Greta Thunberg atxilotu dute Londresen, kartzelan dauden Palestine Actioneko kideen aldeko protesta batean

HANDOUT - 23 December 2025, United Kingdom, London: A Handout photo issued by Prisoners for Palestine shows climate activist Greta Thunberg being detained by City of London Police officers during a protest in support of the Palestine Action protesters on hunger strike in prison. Photo: Handout/Prisoners For Palestine/Prisoners for Palestine via PA Media/dpa - ATTENTION: editorial use only in connection with the latest coverage about (the transmission/the film/the auction/the exhibition/the book) and only if the credit mentioned above is referenced in full
18:00 - 20:00

Greta Thunberg, atxilotu duten momentuan. Argazkia: Europa Press.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Greta Thunberg atxilotu dute Londresen, palestinar preso batzuk babesteko elkarretaratze batean; alegia, Palestine Actioneko zortzi militante gose greban babesteko kontzentrazioan.

Londres Ingalaterra Erresuma Batua Munduko albisteak Palestina

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

130.000 pertsona inguru argindarrik gabe geratu dira San Frantziskon

Pacific Gas and Electric (PG & E) konpainiak zabaldu duenez, 130.000 pertsona inguru argindarrik gabe geratu dira San Frantziskon (AEB), eta egoera konpontzeko lanean ari dira. Garraio publikoa eten egin da eta hainbat tokitan semaforoak ez dira martxan egon. Horrek zailtasunak eta atzerapenak eragin ditu trafikoan. Agintariek kaltetutako eremuetara ez joateko eskatu diete herritarrei, eta behar-beharrezkoa denean soilik jotzeko larrialdi zerbitzuetara.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X