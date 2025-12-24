oriente próximo

La tregua para Gaza trae de vuelta las celebraciones navideñas a Belén

Euskaraz irakurri: Gazarako su-etenak bueltan ekarri ditu Gabon ospakizunak Betleemera
EITB

La invasión de Gaza ha apagado el ambiente navideño en Belén durante dos años, pero la tregua, aunque débil, ha traído de vuelta las celebraciones a la ciudad donde, según la tradición cristiana, nació Jesús. Han vuelto a colocar el gran árbol frente a la iglesia de la Natividad y, como han hecho durante años, han desfilado scouts por las calles de la ciudad.

Franja de Gaza Palestina Navidad Internacional

