León XIV devuelve la misa de Navidad a la basílica de San Pedro tras más de 30 años

VATICAN CITY (Vatican City State (Holy See)), 25/12/2025.- Pope Leo XIV celebrates Holy Mass for Christmas at St. Peter's Basilica in the Vatican, 25 December 2025. (Papa) EFE/EPA/FABIO FRUSTACI
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gabonetako meza San Pedroko basilikara itzuli da 30 urte baino gehiagoren ondoren
author image

EITB

Última actualización

León XIV ha presidido su primera misa de Navidad como Papa y ha recuperado un escenario histórico: la basílica de San Pedro, donde no se celebraba esta liturgia desde 1994. El Papa ha recordado el sufrimiento en Gaza y de los refugiados en el mundo en su homilía.

Roma Navidad Internacional

