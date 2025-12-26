Al menos 8 personas han muerto en un atentado en una mezquita alauí de la ciudad siria de Homs

Al menos ocho personas han muerto este viernes y otras 18 han resultado heridas por la explosión de una bomba en la mezquita alauí Imam Ali bin Abi Talib de la ciudad siria de Homs, según ha informado la agencia de noticias siria SANA, mientras que el ministerio sirio del Interior ha calificado el hecho de "ataque terrorista".

La explosión ha tenido lugar durante la oración del mediodía del viernes, la principal de la semana, y, según los primeros datos de la investigación, la bomba estaba colocada en el interior del templo, adscrito a la corriente alauí del islam, una rama minoritaria del chiismo que profesa el anterior presidente sirio, Bachar Al Asad, quien fue derrocado el 8 de diciembre de 2024.

En un comunicado, el ministerio sirio de Exteriores ha añadido que este ataque constituye "una flagrante violación de los valores humanos y morales y forma parte de los intentos de los remanentes del régimen depuesto" y del grupo terrorista Estado Islámico (EI) "por socavar la seguridad, la estabilidad y sembrar el caos en el país".

El grupo extremista suní Ansar al Sunna ha reivindicado la autoría del atentado. Este grupo ya reclamó la responsabilidad de un atentado perpetrado en junio en una iglesia de la capital, Damasco, y ha recalcado en un breve mensaje publicado a través de sus canales de propaganda que sus ataques "seguirán aumentando y apuntarán a todos los infieles y apóstatas".