Bonba batek eztanda egin du Siriako Homs hiriko meskita alaui batean, eta gutxienez zortzi pertsona hil dira

Leherketa ostiral eguerdiko otoitza egiten ari zirela izan da, eta, ikerketaren lehen datuen arabera, bonba tenpluaren barruan zegoen jarrita.

Homs (Syrian Arab Republic), 26/12/2025.- Security forces guard the area after an explosion at the Imam Ali ibn Abi Talib Mosque in the Wadi al-Dahab neighborhood of Homs, western Syria, 26 December 2025. According to state news agency SANA, at least eight people were killed and more than a dozen injured following an explosion at the mosque. Preliminary investigations suggest the explosion resulted from improvised devices placed inside the building. (Siria) EFE/EPA/AHMAD FALLAHA
Siriako segurtasun indarrak erasotutako meskitaren aurrean. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bonba batek eztanda egin du Siriako Homs hiriko Imam Ali bin Abi Talib meskitan, eta gutxienez zortzi pertsona hil eta beste 18 zauritu dira, SANA Siriako albiste-agentziak jakitera eman duenez.

Leherketa ostiral eguerdiko otoitza egiten ari ziren momentuan izan da, eta, ikerketaren lehen datuen arabera, bonba tenpluaren barruan zegoen jarrita.

Komunikatu batean, Siriako Atzerri Ministerioak gaineratu du eraso hori "giza balioen eta balio moralen urraketa nabarmena" dela, eta "Estatu Islamikoa talde terroristaren saiakeren parte" dela, "segurtasuna eta egonkortasuna ahultzeko eta herrialdean kaosa zabaltzeko".

Ansar al Sunna muturreko talde sunitak bere gain hartu du atentatua. Talde horrek ekainean hiriburuko eliza batean, Damaskon, izandako atentatu baten erantzukizuna aldarrikatu zuen, eta bere propaganda kanalen bidez argitaratutako mezu labur batean azpimarratu duenez, erasoak "areagotzen jarraituko dute eta fedegabe eta apostata guztiak seinalatuko dituzte".

