ANUARIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Estas son las principales noticias internacionales de este año

Estas son las principales noticias internacionales de este año
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hauek dira aurten nazioartean izandako albiste nagusiak
author image

EITB

Última actualización

La política internacional ha dejado muchos interrogantes sobre la mesa. Trump acusa a Venezuela de apoyar el narcoterrorismo, mientras que Europa va camino de rearmarse y la ultraderecha ha experimentado un fuerte auge en Alemania, Austria, Reino Unido, Chequia, Portugal y España. 

Israel Palestina Guerra Rusia - Ucrania Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X