Estas son las principales noticias internacionales de este año
La política internacional ha dejado muchos interrogantes sobre la mesa. Trump acusa a Venezuela de apoyar el narcoterrorismo, mientras que Europa va camino de rearmarse y la ultraderecha ha experimentado un fuerte auge en Alemania, Austria, Reino Unido, Chequia, Portugal y España.
La posible reunión entre Trump y Zelenski este domingo marca un nuevo movimiento en la negociación sobre la guerra en Ucrania
Rusia, por su parte, ha confirmado haber retomado contactos con Estados Unidos tras estudiar el nuevo plan de paz impulsado por Kiev y sus aliados.
Japón reabrirá la central nuclear de Fukushima
TEPCO planea reactivar en enero la mayor planta nuclear del mundo tras recibir el visto bueno de las autoridades locales
Venezuela libera 99 presos detenidos tras las elecciones de 2024
El Gobierno venezolano ha destacado que esta medida se lleva a cabo para "garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos".
Estados Unidos bombardea campamentos del Estado Islámico en Nigeria
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado un ataque con misiles contra instalaciones del grupo yihadista en el noroeste del país africano. Según Washington, la operación se ha saldado con múltiples víctimas y se enmarca en la estrategia de lucha contra el terrorismo en la región.
París estrena nuevo proyecto para solucionar sus problemas de movilidad: un teleférico
Hasta ahora, el transporte público de la ciudad de París iba sobre tierra o bajo tierra. Ahora tambien va por el aire. El teleférico como medio transporte de una ciudad es un proyecto innovador en Europa y ha sido muy bien acogido por los ciudadanos.
Ucrania trabaja "sin descanso" para que el plan de paz sea "realista y fiable"
Zelenski ha mantenido una conversación telefónica con el enviado especial estadounidense. El miércoles, reveló que su plan abre la puerta a la retirada de tropas del Donbás.
León XIV devuelve la misa de Navidad a la basílica de San Pedro tras más de 30 años
León XIV ha presidido su primera misa de Navidad como Papa y ha recuperado un escenario histórico: la basílica de San Pedro, donde no se celebraba esta liturgia desde 1994. El Papa ha recordado el sufrimiento en Gaza y de los refugiados en el mundo en su homilía.
Al menos un muerto en Gaza y nuevos ataques de Israel en Líbano reavivan la crisis regional
Un palestino ha muerto por disparos del Ejército israelí en el norte de la Franja mientras Israel acusa a Hamás de violar el alto el fuego y bombardea posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano.
La tregua para Gaza trae de vuelta las celebraciones navideñas a Belén
La invasión de Gaza ha apagado el ambiente navideño en Belén durante dos años, pero la tregua, aunque débil, ha traído de vuelta las celebraciones a la ciudad donde, según la tradición cristiana, nació Jesús. Han vuelto a colocar el gran árbol frente a la iglesia de la Natividad y, como han hecho durante años, han desfilado scouts por las calles de la ciudad.