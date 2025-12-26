Venezuela libera 99 presos detenidos tras las elecciones de 2024

Las autoridades venezolanas han confirmado la liberación de 99 presos detenidos tras las elecciones de 2024 que dieron la victoria a Nicolás Maduro, acusadas de participar en “hechos de violencia y incitación al odio”.

"El Gobierno y el Sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia", ha explicado el Gobierno mediante un comunicado.

Según han explicado, los excarcelados se encontraban presos por participar en “hechos de violencia e incitación al odio”, posteriores a la jornada electoral de julio de 2024.

Así pues, el Gobierno de Venezuela ha destacado que esta medida se ha llevado a cabo para “garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos", incluso con las personas que “atentaron contra la soberanía, la estabilidad institucional y la convivencia pacífica".

Invasión americana

La excarcelación de casi un centenar de presos se ha dado en un contexto marcado por el “asedio imperialista” de los Estados Unidos de América.

Y es que la tensión ha incrementado en la región tras la pretensión del Gobierno de Donald Trump de intervenir en territorio venezolano y de interceptar petróleo venezolano.

Por su parte, Venezuela ha asegurado que seguirá trabajando “por la paz, la justicia y la defensa de la soberanía nacional”.