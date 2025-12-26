Venezuela
Venezuela libera 99 presos detenidos tras las elecciones de 2024

El Gobierno venezolano ha destacado que esta medida se lleva a cabo para "garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos".

AME9428. CARACAS (VENEZUELA), 15/11/2025.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ondea una bandera de Venezuela durante un evento este sábado, en Caracas (Venezuela). Maduro cantó la emblemática canción 'Imagine' del músico británico John Lennon durante un acto en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, a cuyo Gobierno acusó de pretender "bombardear e invadir" el país suramericano. EFE/ Miguel Gutierrez
Nicolás Maduro, durante un acto político en Caracas (Venezuela). Foto de archivo.
Euskaraz irakurri: Venezuelak 99 preso askatu ditu, 2024ko hauteskundeen ostean atxilotutakoak
Agencias | EITB

Última actualización

Las autoridades venezolanas han confirmado la liberación de 99 presos detenidos tras las elecciones de 2024 que dieron la victoria a Nicolás Maduro, acusadas de participar en “hechos de violencia y incitación al odio”.

"El Gobierno y el Sistema de Justicia han tomado la decisión de evaluar caso por caso y otorgar, conforme a la ley, medidas cautelares, lo que ha permitido la excarcelación de 99 ciudadanos, como expresión concreta del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia", ha explicado el Gobierno mediante un comunicado.

Según han explicado, los excarcelados se encontraban presos por participar en “hechos de violencia e incitación al odio”, posteriores a la jornada electoral de julio de 2024.

Así pues, el Gobierno de Venezuela ha destacado que esta medida se ha llevado a cabo para “garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos", incluso con las personas que “atentaron contra la soberanía, la estabilidad institucional y la convivencia pacífica".

Invasión americana

La excarcelación de casi un centenar de presos se ha dado en un contexto marcado por el “asedio imperialista” de los Estados Unidos de América.

Y es que la tensión ha incrementado en la región tras la pretensión del Gobierno de Donald Trump de intervenir en territorio venezolano y de interceptar petróleo venezolano.

Por su parte, Venezuela ha asegurado que seguirá trabajando “por la paz, la justicia y la defensa de la soberanía nacional”.

