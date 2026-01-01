Decenas de muertos y un centenar de heridos en un incendio en la estación suiza de esquí de Crans Montana
El incendio, muy violento según la Policía, se produjo aproximadamente a las 01:30 de la mañana, durante la fiesta de año nuevo que se celebraba en "Le Constellation", un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana. Las autoridades se niegan a especular sobre las causas del incendio y descartan la hipótesis de atentado.
Un incendio en un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana, en el cantón de Valais, ha convertido la fiesta de nochevieja en una tragedia.
"Decenas de personas han muerto" en el incendio registrado en las primeras horas del año en la popular estación de esquí suiza de Crans Montana, según ha confirmado este jueves el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler, en una conferencia de prensa en la que informado de que otro centenar han resultado heridas, la mayoría de gravedad.
Por el momento no hay datos oficiales sobre la identidad de los fallecidos. "En vista de la magnitud de este drama se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans habrá que lamentar víctimas del extranjero", ha apuntado Gisler.
Los heridos han sido trasladados a diversos hospitales y los más graves al Hospital de Sion, capital del cantón de Valais, donde las salas de operaciones y la unidad de cuidados intensivos están repletas, indicó el responsable cantonal de Sanidad, Mathias Reynard.
Asimismo se ha creado una célula de acogida para ofrecer apoyo psicológico a las familias y testigos del drama.
Todos los indicios recogidos han permitido a las autoridades excluir la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se escuchó a alrededor de las 01:30 de esta madrugada (hora local) fue causada por el incendio. "No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado", ha asegurado la fiscal general del cantón del Valais, Béatrice Pilloud, quien ha señalado además que se ha abierto una investigación.
Las autoridades se han negado a especular sobre las razones del incendio a la espera de tener información fidedigna y tampoco han respondido a preguntas acerca de si el local cumplía con las medidas de seguridad legales.
Según residentes entrevistados por EFE, el bar "Le Constellation" se encontraba ubicado en una suerte de subsuelo y se accedía por una escalera, lo que puede haber hecho difícil que las víctimas escaparan.
Ante esta tragedia se movilizaron más de diez helicópteros, cuarenta ambulancias y 150 personas entre bomberos, rescatistas y otras profesiones vitales.
