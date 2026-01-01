Suitza
Dozenaka hildako eta ehun zauritu inguru, Suitzako Crans Montana eski estazioan izandako sutean

"Le Constellation" tabernan ospatzen ari ziren urte berriko festan piztu zen sute bortitza, 01:30ean. Agintariek ez dute espekulaziorik egin nahi sutearen arrazoiaren inguruan baina erabat baztertu dute atentatuaren hipotesia. 

CRANS-MONTANA (Switzerland), 01/01/2026.- Police officers stand near the site where a fire broke out at Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to regional media, the incident caused several deaths and injuries, while the exact cause of the blaze was not immediately known, Swiss cantonal police said. (Suiza) EFE/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hainbat lagun hil dira eta beste asko zauritu bart Suitzako Crans Montana eski estazioko taberna batean izandako leherketa eta ondorengo suteen ondorioz, eta urte berriari harrera egiteko festa behar zuena tragedia bilakatu da. 

"Dozenaka pertsona hil dira" urteko lehen orduetan Suitzako Crans Montana eski estazio ezagunean izandako sutean, Frederic Gisler Valaisko Polizia Kantonaleko komandanteak ostegun honetan prentsaurreko batean baieztatu duenez. Gainera, beste ehun bat zauritu dira, gehienak larri.

Oraingoz ez dago hildakoen nortasunari buruzko datu ofizialik. "Drama honen neurri ikusita, bistan da ikerketa hasi besterik ez dela egin eta ezin izan ditugula biktima guztiak identifikatu, baina, Cransera nazioarteko jende asko etorri ohi denez, pentsatzekoa da atzerritarrak ere izango direla hildakoen artean", esan du Gislerrek. 

Zaurituak hainbat erietxetara bideratu dituzte, larrien dauden Siongo Ospitalera, Valaisko hiriburura; han, ebakuntza-gelak eta zainketa intentsiboko unitateak goraino daude, Mathias Reynard kantonamenduko Osasun arloko arduradunak azaldu duenez. 

Gainera, harrera puntu bat ezarri dute biktimen senitartekoei eta ezbeharraren lekukoei laguntza psikologikoa eskaintzeko. 

Orain arte bildutako zantzuen arabera, agintariek erabat baztertu dute atentatuaren hipotesia, 01:30 inguruan entzun zen eztanda suteak berak eragindakoa izan zela ondoriozatztu baita. "Ez da, inolaz ere, atentatu bat izan", esan du Beatice Pillaud Valaisko kantonamenduko fiskal nagusiak. 

Informazio zehatzagoaren faltan, agintariek ez dute sutearen arrazoien inguruko espekulaziorik egin nahi, eta lokalak segurtasun neurriak betetzen ote zituen galdetuta, ez dute erantzun nahi izan. 

EFEk tokian bertan elkarrizketatutako bizilagunen arabera, "Le Constellation" taberna lurpe moduko batean kokatuta dago eta eskilara batzuetatik sartzen da bertara; horrek zaildu egin izan dezake sutearen unean barruan zeudenak bizkor atera ahal izatea. 

Bart hamar helikoptero, 40 anbulantzia eta 150 langile inguru mobilizatu dira, suhiltzaileak, erreskate-ekipoak eta bestelako larrialdi-langileak tartean.  

 

Suitza Suteak Munduko albisteak

