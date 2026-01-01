Dozenaka hildako eta ehun zauritu inguru, Suitzako Crans Montana eski estazioan izandako sutean
"Le Constellation" tabernan ospatzen ari ziren urte berriko festan piztu zen sute bortitza, 01:30ean. Agintariek ez dute espekulaziorik egin nahi sutearen arrazoiaren inguruan baina erabat baztertu dute atentatuaren hipotesia.
Hainbat lagun hil dira eta beste asko zauritu bart Suitzako Crans Montana eski estazioko taberna batean izandako leherketa eta ondorengo suteen ondorioz, eta urte berriari harrera egiteko festa behar zuena tragedia bilakatu da.
"Dozenaka pertsona hil dira" urteko lehen orduetan Suitzako Crans Montana eski estazio ezagunean izandako sutean, Frederic Gisler Valaisko Polizia Kantonaleko komandanteak ostegun honetan prentsaurreko batean baieztatu duenez. Gainera, beste ehun bat zauritu dira, gehienak larri.
Oraingoz ez dago hildakoen nortasunari buruzko datu ofizialik. "Drama honen neurri ikusita, bistan da ikerketa hasi besterik ez dela egin eta ezin izan ditugula biktima guztiak identifikatu, baina, Cransera nazioarteko jende asko etorri ohi denez, pentsatzekoa da atzerritarrak ere izango direla hildakoen artean", esan du Gislerrek.
Zaurituak hainbat erietxetara bideratu dituzte, larrien dauden Siongo Ospitalera, Valaisko hiriburura; han, ebakuntza-gelak eta zainketa intentsiboko unitateak goraino daude, Mathias Reynard kantonamenduko Osasun arloko arduradunak azaldu duenez.
Gainera, harrera puntu bat ezarri dute biktimen senitartekoei eta ezbeharraren lekukoei laguntza psikologikoa eskaintzeko.
Orain arte bildutako zantzuen arabera, agintariek erabat baztertu dute atentatuaren hipotesia, 01:30 inguruan entzun zen eztanda suteak berak eragindakoa izan zela ondoriozatztu baita. "Ez da, inolaz ere, atentatu bat izan", esan du Beatice Pillaud Valaisko kantonamenduko fiskal nagusiak.
Informazio zehatzagoaren faltan, agintariek ez dute sutearen arrazoien inguruko espekulaziorik egin nahi, eta lokalak segurtasun neurriak betetzen ote zituen galdetuta, ez dute erantzun nahi izan.
EFEk tokian bertan elkarrizketatutako bizilagunen arabera, "Le Constellation" taberna lurpe moduko batean kokatuta dago eta eskilara batzuetatik sartzen da bertara; horrek zaildu egin izan dezake sutearen unean barruan zeudenak bizkor atera ahal izatea.
Bart hamar helikoptero, 40 anbulantzia eta 150 langile inguru mobilizatu dira, suhiltzaileak, erreskate-ekipoak eta bestelako larrialdi-langileak tartean.
Sute batek eliza historiko bat kiskali du Amsterdamen Urtezahar gauean
Amsterdamgo Vondelkerk eliza historikoa, XIX. mende amaierako eraikina, erabat suntsituta geratu da bart sute baten ondorioz. Inguruko etxebizitzak hustu behar izan dituzte eta, zorionez, ez da inor zauritu ezbeharrean. Gertakariaren arrazoi ofizialak ezagutzen ez diren arren, herritar batzuek su artifizialak ikusi zituzten elizaren dorretik getu.
Moneta aldaketa Bulgarian: euroak lev moneta ofiziala ordezkatu du
Europar Batasunean (EB) duela 19 urte sartu bazen ere, Bulgaria orain arte eurogunetik kanpo egon da. 2026ko urtarrilaren 1etik, Bulgaria eurogunera sartu den 21. herrialdea da.
Zohran Mamdanik New Yorkeko alkate kargua hartu du
Alkate demokratak gauerdiaren ostean hartu du kargua, hiriko metro geltoki historiko batean egindako ekitaldi batean. New Yorkeko alkate gisa egin dituen lehen adierazpenetan, "ohorea eta pribilegioa" dela nabarmendu du.
Indarrean da Israelek Gazan jarduten duten 37 GKEri jarritako betoa
Israelek nazioarteko erakunde humanitarioei (Mugarik Gabeko Medikuak eta UNRWA) lizentziak kendu dizkie, eta jarduera etetea eta martxoaren 1a baino lehen Gazatik alde egitea exijitu die, erregistro-prozesu polemiko bat ez osatzeagatik.
Su artifizial liluragarriak mundu osoan 2026 urteari harrera egiteko
Su artifizial ikusgarriz eta musikaz lagunduta, urte berrian abiatu dira Rio de Janeiro, New York, Paris, Berlin edo Dubai bezalako munduko hiriburu handiak.
Zeelanda Berriak ongietorria eman dio 2026 urteari
Ozeaniako herrialde hau izan da 2025ari agur esan eta 2026ari ongietorria eman dion lehenengoetako bat, Aucklanden su artifizialen ikuskizun batekin.
Israelek Somalilandia aitortzea, Afrikako Adarreko taula geoestrategikoan faktore berria
Israelek Somalilandia onartzeak hamarkadetako gatazka sezesionista pizteaz gain, pieza berri ezegonkor bat txertatzen du Afrikako Adarreko eta Ekialde Ertaineko aliantzen eta etsaitasunen taula geoestrategiko konplexuan.
Gutxienez pertsona bat hil da eta 80 inguru zauritu dira Machu Pichura zihoazen bi trenek aurrez aurre talka egin ostean
Gutxienez pertsona bat hil da eta beste 78 zauritu dira astearte arratsalde honetan Machu Picchuko Parke Arkeologiko Nazionalera zihoazen bi trenek aurrez aurre talka egin ostean, Ollantaytambo herrian, Urubamba probintzian, Peru hegoaldean.
Hamar herrialdek eskatu diote Israeli UNRWAk eta GKEek esku har dezatela egoera "katastrofikoaren" aurrean
Israelek UNRWAren operazioen etetea azkartzen duen lege bat onartu du, NBEren agentzia 2023ko urriaren 7ko erasoetan inplikatuta dagoela iritzita.