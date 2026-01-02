Al menos siete personas han muerto y 33 han resultado heridas en diversas manifestaciones convocadas en distintos puntos de Irán, para denunciar el deterioro de la situación económica. Además, 119 personas han sido detenidas, según ha informado la ONG Hrana, con sede en Estados Unidos.

En concreto, tres personas, incluido un adolescente, han muerto esta noche durante una concentración en la ciudad de Azna, en la provincia occidental de Lorestán, y 17 han resultado heridas. Medios iraníes sostienen que varios manifestantes se han enfrentado a los agentes, tras atacar la sede policial e incendiar varias patrullas.

“Los alborotadores han entrado en la sede de la policía con armas blancas y de fuego en un intento de desarmar a los agentes y atacarlos, lo que ha provocado un enfrentamiento”, ha indicado el medio local Tasnim.

Asimismo, otras dos personas han muerto en la ciudad suroccidental de Lordegán, en sendos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Al parecer, los incidentes han comenzado cuando varios grupos han comenzado a quemar neumáticos y dañar edificios gubernamentales, entre ellos la sede de la Gobernación y sucursales bancarias.

Las manifestaciones, que comenzaron el domingo en Teherán, se han extendido a decenas de ciudades, entre ellas Isfahán, Kermán, Kermanshah, Hamadán y la ciudad clerical de Qom.

Aunque el detonante de las protestas ha sido el deterioro de la situación económica, las manifestaciones han tomado un tono político, con consignas contra la República Islámica, como “Muerte al dictador”, así como lemas en favor del retorno de la monarquía, incluido “Pahlaví volverá”, en referencia a la dinastía Pahlaví, derrocada con la Revolución Islámica de 1979.

Irán atraviesa una grave crisis económica, marcada por una inflación anual del 42 %, mientras que la inflación punto a punto entre noviembre y diciembre superó el 52 % respecto al mismo periodo del año anterior.

El rial ha estado en constante devaluación, presionado por las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la ONU debido al programa nuclear de Teherán y por la mala gestión de las autoridades.