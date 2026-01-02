Al menos siete muertos en Irán, en diversas protestas por el deterioro de la situación económica
Al menos siete personas han muerto y 33 han resultado heridas en diversas manifestaciones convocadas en distintos puntos de Irán, para denunciar el deterioro de la situación económica. Además, 119 personas han sido detenidas, según ha informado la ONG Hrana, con sede en Estados Unidos.
En concreto, tres personas, incluido un adolescente, han muerto esta noche durante una concentración en la ciudad de Azna, en la provincia occidental de Lorestán, y 17 han resultado heridas. Medios iraníes sostienen que varios manifestantes se han enfrentado a los agentes, tras atacar la sede policial e incendiar varias patrullas.
“Los alborotadores han entrado en la sede de la policía con armas blancas y de fuego en un intento de desarmar a los agentes y atacarlos, lo que ha provocado un enfrentamiento”, ha indicado el medio local Tasnim.
Asimismo, otras dos personas han muerto en la ciudad suroccidental de Lordegán, en sendos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Al parecer, los incidentes han comenzado cuando varios grupos han comenzado a quemar neumáticos y dañar edificios gubernamentales, entre ellos la sede de la Gobernación y sucursales bancarias.
Las manifestaciones, que comenzaron el domingo en Teherán, se han extendido a decenas de ciudades, entre ellas Isfahán, Kermán, Kermanshah, Hamadán y la ciudad clerical de Qom.
Aunque el detonante de las protestas ha sido el deterioro de la situación económica, las manifestaciones han tomado un tono político, con consignas contra la República Islámica, como “Muerte al dictador”, así como lemas en favor del retorno de la monarquía, incluido “Pahlaví volverá”, en referencia a la dinastía Pahlaví, derrocada con la Revolución Islámica de 1979.
Irán atraviesa una grave crisis económica, marcada por una inflación anual del 42 %, mientras que la inflación punto a punto entre noviembre y diciembre superó el 52 % respecto al mismo periodo del año anterior.
El rial ha estado en constante devaluación, presionado por las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la ONU debido al programa nuclear de Teherán y por la mala gestión de las autoridades.
Te puede interesar
Trump advierte a Irán de que "rescatará" a su población si "asesina a manifestantes" en las protestas
En los últimos días, Trump ha advertido al Gobierno iraní de intentar desarrollar de nuevo su programa nuclear bajo pena de posibles nuevos bombardeos, como los que llevó a cabo en junio junto a Israel y que mataron a unas mil personas.
China empieza a cobrar el IVA de medicamentos y dispositivos anticonceptivos para estimular la natalidad
Pekín ha eliminado una exención fiscal vigente desde hace más de 30 años en plena crisis demográfica.
Al menos 40 muertos y 115 heridos, la mayoría graves, en un incendio en la estación suiza de esquí de Crans Montana
El incendio, muy violento según la Policía, se produjo aproximadamente a las 01:30 de la mañana, durante la fiesta de año nuevo que se celebraba en "Le Constellation", un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana. Dos testigos han relatado que el fuego se originó por unas bengalas que se acercaron demasiado al techo de madera y se propagó de forma "rapidísima".
Un incendio destruye una histórica iglesia en Ámsterdam durante la Nochevieja
La histórica iglesia de Vondelkerk de Amsterdam, un edificio de finales del siglo XIX que era monumento nacional en Países Bajos, ha quedado destruida en la pasada madrugada debido a un incendio que provocó el desalojo de viviendas cercanas y que no ha dejado heridos. Aunque se desconocen las causas oficiales del incidente, algunos vecinos afurna que vieron fuegos artificiales acercarse a la torre de la iglesia.
Bulgaria abandona desde hoy su moneda nacional, el lev, para adoptar el euro
19 años después de su entrada en la Unión Europea (UE), Bulgaria se ha convertido en el vigésimo primer miembro de la zona euro.
En vigor el veto de Israel a 37 ONG que operan en Gaza, que deberán salir de allí antes de marzo
Israel ha retirado las licencias a organizaciones humanitarias internacionales como Médicos Sin Fronteras o la UNRWA y les exige cesar su actividad y abandonar Gaza antes del 1 de marzo por no completar un controvertido proceso de registro.
Deslumbrantes fuegos artificiales en todo el mundo para recibir al 2026
Grandes capitales del mundo como París, Nueva York, Río de Janeiro, Berlín o Dubai han estrenado el año nuevo con impresionantes fuegos de artificio y espectáculos musicales.
Zohran Mamdani toma posesión como alcalde de Nueva York
El demócrata ha asumido el cargo justo después de la medianoche en una breve ceremonia privada en una estación de metro histórica de la ciudad. Durante el juramento ha asegurado que servir como regidor es el "honor y privilegio" de su vida.
Nueva Zelanda da la bienvenida al 2026
El país oceánico ha sido uno de los primeros en despedir el año 2025 y dar la bienvenida al 2026 con un espectáculo de fuegos artificiales en Auckland.