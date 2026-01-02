Crisis demográfica eb China
China empieza a cobrar el IVA de medicamentos y dispositivos anticonceptivos para estimular la natalidad

Pekín ha eliminado una exención fiscal vigente desde hace más de 30 años en plena crisis demográfica.
Euskaraz irakurri: Jaiotza-tasa estimulatzeko medikamentuen eta antisorgailuen BEZa kobratzen hasi da Txina
Agencias | EITB

China ha eliminado la exención del impuesto al valor agregado (IVA) aplicada a medicamentos y dispositivos anticonceptivos, una medida vigente durante más de tres décadas, como parte de sus esfuerzos por estimular la natalidad, informaron medios locales.

La reforma, incluida en la nueva Ley del IVA, afecta a productos como preservativos, píldoras anticonceptivas, dispositivos intrauterinos y otros métodos de control reproductivo, que pasarán a tributar con una tasa del 13 %, la estándar para bienes de consumo, según el portal económico Yicai.

Según explica la agencia Xinhua, la exención fiscal buscaba en el pasado garantizar el acceso a anticonceptivos básicos, pero que las necesidades han cambiado con la construcción de una “sociedad favorable a la natalidad”.

La medida forma parte de un conjunto más amplio de políticas para revertir la caída de los nacimientos, en un contexto de envejecimiento poblacional, descenso de matrimonios y tres años consecutivos de reducción de la población.  La tasa de fertilidad del país es una de las más bajas del mundo.

