Txina medikamentuen eta antisorgailuen BEZa kobratzen hasi da, jaiotza-tasa estimulatzeko

Pekinek 30 urte baino gehiagoz indarrean egon den salbuespen fiskal bat ezabatu du krisi demografikoaren erdian.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Txinak botikei eta gailu antikontzeptiboei aplikatutako balio erantsiaren gaineko zergaren (BEZa) salbuespena kendu du. Neurri hori hiru hamarkada baino gehiagoan egon da indarrean, jaiotza-tasa sustatzeko egin den ahaleginaren barruan, bertako komunikabideek jakitera eman dutenez.

Erreformak, BEZaren Lege berrian sartuta, preserbatiboak, pilula antikontzeptiboak, umetoki barneko gailuak eta ugalketa kontrolatzeko beste metodo batzuk barne hartzen ditu, eta % 13ko tasarekin zergapetuko dira, kontsumo ondasunetarako estandarra, Yicai atari ekonomikoaren arabera.

Xinhua albiste-agentziak azaldu duenez, zerga-salbuespenaren helburua iraganean oinarrizko antisorgailuetarako sarbidea bermatzea zen, baina beharrak aldatu egin dira “jaiotzen aldeko gizarte” bat eraikitzearekin.

Jaiotzen beherakadari buelta emateko politika multzo zabalago baten parte da neurria, biztanleriaren zahartzea, ezkontzen beherakada eta hiru urtez jarraian biztanleriak behera egin duen testuinguruan. Herrialdeko ugalkortasun tasa munduko baxuenetakoa da.

 

