Un fuerte terremoto de magnitud 6,5 sacude el centro en México

El incendio, muy violento según la Policía, se produjo aproximadamente a las 01:30 de la mañana, durante la fiesta de año nuevo que se celebraba en "Le Constellation", un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana. Dos testigos han relatado que el fuego se originó por unas bengalas que se acercaron demasiado al techo de madera y se propagó de forma "rapidísima".