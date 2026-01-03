Abren una investigación penal contra la pareja que dirigía el bar incendiado en Suiza

Una investigación penal ha sido abierta contra la pareja que gestionaba el bar Le Constellation en Crans Montana, donde se registró un trágico incendio en Nochevieja.



"Se les acusa de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia", ha informado la Policía del Canton de Valais, que ha enfatizado que hasta que no haya una condena se aplica el principio de presunción de inocencia.



En el trágico hecho murieron 40 personas que acudían a la fiesta organizada por el establecimiento para recibir el nuevo año, mientras que 119 quedaron heridos, una mayoría de gravedad.



De los fallecidos, se ha informado hoy de que se ha identificado a los primeros cuatro, todos ellos suizos: dos mujeres, de 21 y 16 años; y de dos hombres, de 18 y 16 años, cuyos restos han sido entregados a sus familias.



Los primeros elementos de la investigación inicial conducida por el Ministerio Público de Valais "han dado lugar a la apertura de una investigación penal contra los dos gerentes", han precisado las autoridades.