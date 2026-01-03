CONFLICTO VENEZUELA-EE.UU.
EE. UU. ataca Venezuela

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Leherketak Venezuelan, AEBekiko tentsioen erdian AEB
Agencias | EITB

La CBS informa de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha dado la orden de atacar puntos del territorio venezolano entre los que estarían bases militares del país. 

Venezuela Internacional

CRANS-MONTANA (Switzerland), 01/01/2026.- People console one another near the Le Constellation bar and lounge where a fire broke out following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. (Suiza) EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Al menos 40 muertos y 115 heridos, la mayoría graves, en un incendio en la estación suiza de esquí de Crans Montana

El incendio, muy violento según la Policía, se produjo aproximadamente a las 01:30 de la mañana, durante la fiesta de año nuevo que se celebraba en "Le Constellation", un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana. Dos testigos han relatado que el fuego se originó por unas bengalas que se acercaron demasiado al techo de madera y se propagó de forma "rapidísima". 

Incendio en una iglesia de Ámsterdam
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Un incendio destruye una histórica iglesia en Ámsterdam durante la Nochevieja

La histórica iglesia de Vondelkerk de Amsterdam, un edificio de finales del siglo XIX que era monumento nacional en Países Bajos, ha quedado destruida en la pasada madrugada debido a un incendio que provocó el desalojo de viviendas cercanas y que no ha dejado heridos. Aunque se desconocen las causas oficiales del incidente, algunos vecinos afurna que vieron fuegos artificiales acercarse a la torre de la iglesia.
