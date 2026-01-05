FRANCIA
Condenados diez ciberacosadores de Brigitte Macron a penas de hasta ocho meses de cárcel

El tribunal de París ha impuesto condenas condicionales, multas e inhabilitación electoral. Los jueces consideran probado que difundieron de forma deliberada mensajes maliciosos y bulos, entre ellos que Brigitte Macron había nacido hombre.
Foto de archivo de Emmanuel Macron y su mujer Brigitte Macron. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Brigitte Macroneko hamar ziberjazarle zortzi hilabete arteko kartzela-zigorrera kondenatu dituzte
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Tribunal Correccional de París ha condenado a diez personas por ciberacoso contra Brigitte Macron a penas de entre cuatro y ocho meses de cárcel, que solo cumplirán en prisión en caso de reincidencia, salvo uno de los acusados que deberá ingresar por no comparecer al juicio.

Además, los condenados deberán pagar de forma solidaria 10 000 euros en concepto de daños morales a la primera dama y 600 euros por costas judiciales, así como realizar cursos de sensibilización sobre el respeto en línea y el ciberacoso.

La sentencia incluye también la prohibición de presentarse a elecciones durante dos años y, para cuatro de ellos, la suspensión durante seis meses del acceso a las cuentas digitales utilizadas para el acoso.

Los jueces consideran probado que difundieron de forma deliberada mensajes maliciosos y bulos, entre ellos que Brigitte Macron había nacido hombre, lo que causó un perjuicio a su salud y a su entorno familiar.

