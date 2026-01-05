FRANTZIA
Zortzi hilabeterainoko kartzela-zigorra ezarri diete hamar laguni, Brigitte Macroni ziberjazarpena egiteagatik

Parisko auzitegiak baldintzapeko zigorrak, isunak eta hauteskundeetarako gaitasungabetzea ezarri ditu. Epaileek frogatutzat jo dute mezu maltzurrak eta buloak nahita zabaldu zituztela, besteak beste, Brigitte Macron gizon jaio zela.
Emmanuel Macron eta bere emazte Brigitte Macronen artxiboko argazkia. Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Parisko Auzitegi Korrekzionalak hamar pertsona zigortu ditu Brigitte Macronen aurkako ziberjazarpenagatik, eta lau eta zortzi hilabete arteko kartzela-zigorra ezarri die; berrerortze kasuetan baino ez dute beteko zigorra, akusatuetako bat izan ezik, epaiketara ez agertzeagatik sartu beharko baitu kartzelan.

Gainera, kondenatuek 10.000 euro ordaindu beharko dituzte modu solidarioan, lehen damari eragindako kalte moralengatik, eta 600 euro epaiketen kostuengatik. Halaber, errespetuari eta ziberjazarpenari buruzko online bidezko sentsibilizazio ikastaroak egin beharko dituzte.

Epaiak hauteskundeetara bi urtez aurkezteko debekua ere jasotzen du, eta, horietako laurentzat, jazarpenerako erabilitako kontu digitaletarako sarbidea sei hilabetez etetea.

Epaileek frogatutzat jo dute mezu maltzurrak eta gezurrak nahita zabaldu zituztela, tartean Brigitte Macron gizon jaio zela. Horrek kalte egin zien bere osasunari eta familia inguruneari.

