Zortzi hilabeterainoko kartzela-zigorra ezarri diete hamar laguni, Brigitte Macroni ziberjazarpena egiteagatik
Parisko Auzitegi Korrekzionalak hamar pertsona zigortu ditu Brigitte Macronen aurkako ziberjazarpenagatik, eta lau eta zortzi hilabete arteko kartzela-zigorra ezarri die; berrerortze kasuetan baino ez dute beteko zigorra, akusatuetako bat izan ezik, epaiketara ez agertzeagatik sartu beharko baitu kartzelan.
Gainera, kondenatuek 10.000 euro ordaindu beharko dituzte modu solidarioan, lehen damari eragindako kalte moralengatik, eta 600 euro epaiketen kostuengatik. Halaber, errespetuari eta ziberjazarpenari buruzko online bidezko sentsibilizazio ikastaroak egin beharko dituzte.
Epaiak hauteskundeetara bi urtez aurkezteko debekua ere jasotzen du, eta, horietako laurentzat, jazarpenerako erabilitako kontu digitaletarako sarbidea sei hilabetez etetea.
Epaileek frogatutzat jo dute mezu maltzurrak eta gezurrak nahita zabaldu zituztela, tartean Brigitte Macron gizon jaio zela. Horrek kalte egin zien bere osasunari eta familia inguruneari.
Zure interesekoa izan daiteke
Venezuelak baieztatu du Kubako 32 borrokalari hil zirela AEBren erasoan
Venezuelako Gobernuak omenaldia egin die hildakoei, eta Kubak dolu nazionaleko bi egun ezarri ditu, Nicolas Maduroren bahiketarekin amaitu zen operazio militarraren ondoren.
Txinak Maduro "berehala" askatzea eskatu du eta nazioarteko zuzenbidea urratzea leporatu die AEBei
Txinako Atzerri Ministerioko bozeramaileak ohartarazi duenez, Washingtonek indarra erabiltzea arriskutsua da Latinoamerikako eta Karibeko bakearentzat eta egonkortasunarentzat.
Horrela prestatu zuen AEBk Maduro atxilotzeko "erabateko konponbidea" operazioa
Donald Trumpek AEBren historia militarraren "eraso zehatzenetako bat" bezala deskribatu duen operazioaren xehetasun batzuk eman ditu. Ameriketako Estatu Batuetako Armadak hilabeteak zeramatzan Nicolas Maduro eta bere emaztea harrapatzeko erasoa planifikatzen.
AEBk Groenlandia "behar" duela azpimarratu du Trumpek, segurtasun arrazoiengatik
"Groenlandia behar dugu segurtasun nazionalagatik. Une honetan oso leku estrategikoa da, Errusiako eta Txinako ontziz betea", azpimarratu du Donald Trumpek Air Force One hegazkinean egindako adierazpenetan.
Delcy Rodriguezek elkarrizketarako deia egin du, eta Trumpek Venezuelako petrolioa eta baliabideak "erabat kontrolatzea" eskatu du
Rodriguezek Washingtonekin negoziatzearen alde egin du berriro ere. AEBko presidenteak, ordea, adierazi du Venezuelako Gobernua Amerikako Estatu Batuen "ardurapean" dagoela.
AEBk Venezuelan egindako erasoa izango du hizpide gaur NBEko Segurtasun Kontseiluak
Kolonbiak bultzatu du premiazko bilera horren deialdia, eta Errusiak eta Txinak ofizialki babestu dute proposamena. Bakeari eta nazioarteko segurtasunari egindako mehatxuei buruzko eztabaida gisa sailkatu dute 10:00etan (15:00ak GMT) hasiko den hitzordua.
Gaur eramango dituzte Maduro eta emaztea New Yorkeko auzitegi federal batera
New York Hegoaldeko Barrutiko Auzitegiko bozeramaile baten arabera, Alvin K. Hellerstein epaile federalaren aurrera eramango dituzte Manhattanen, deklara dezaten, 12:00etan (17:00 GMT).
Suitzako sutean hildako 40 lagunak identifikatu dituzte eta erdiak adin txikikoak ziren
22 hildako suitzarrak ziren, 7 frantziarrak, 6 italiarrak, bi errumaniarrak, bat portugaldarra, bat belgikarra eta beste bat turkiarra. Adinari dagokionez, gehienak 14 eta 17 urte bitartekoak ziren, eta gainerakoak 18 eta 39 urte bitartekoak.
Delcy Rodriguezek presidente kargua hartzea babestu dute Venezuelako Indar Armatuek
Arratsaldean egindako agerraldian Vladimir Padrino Defentsa ministroak salatu du AEBko militarrek Maduroren segurtasun taldeko kide gehienak "odol hotzean" hil zituztela atzoko operazioan.