Emotivo homenaje a las víctimas del incendio de Crans Montana

Omenaldia Crans Montana
18:00 - 20:00
Corazón formado por esquiadores. Foto: Agencias
Euskaraz irakurri: Omenaldi hunkigarria Crans Montanako suteko biktimei

Última actualización

Un grupo de esquiadores de Crans Montana ha formado un corazón gigánte en una de las pistas de la estación para homenajear a las víctimas del fatídico incendio del bar Le Constellation. 

