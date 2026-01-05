Emotivo homenaje a las víctimas del incendio de Crans Montana
Un grupo de esquiadores de Crans Montana ha formado un corazón gigánte en una de las pistas de la estación para homenajear a las víctimas del fatídico incendio del bar Le Constellation.
