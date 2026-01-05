Omenaldi hunkigarria Crans Montanako suteko biktimei
Crans Montanako eskiatzaile talde batek bihotz erraldoi bat osatu du eski-estazioko pistetako batean, Le Constellation tabernako zorigaiztoko sutearen biktimak omentzeko.
Madurok errugabetzat jo du bere burua AEBko epailearen aurrean
Venezuelako presidentearen eta haren emaztearen abokatu taldeek erabaki dute "une honetan" baldintzapeko askatasuna ez eskatzea.
EBk ez du Groenlandia arriskuan ikusten, AEB herrialde aliatua delako
Bestalde, Danimarkako lehen ministroak ohartarazi duenez, "NATOko herrialde batek NATOko beste herrialde bati eraso egiten badio, dena amaituko da".
NBEren ustez, AEBk Venezuelan egindako esku-hartzeak ez du Nazioarteko Zuzenbidea errespetatzen
New Yorken egiten ari diren premiazko bileran, Guterresek eskatu du gatazka zabaltzea saihesteko. Alabaina, AEBk ukatu egin du Venezuelan okupaziorik egin izana: "ez gaude gerran, ez dugu herrialderik okupatu".
Petrok Trumpen "mehatxuak" gaitzetsi eta "aberriaren alde" armak berriro hartzeko prest legokeela adierazi du
Caracasen larunbat gauean gertatu zena errepikatuz gero, "maite eta errespetatzen" duen "Kolonbiako herriaren zati handi batek jaguar herrikoia" askatuko lukeela konbentzituta dagoela esan du.
EBk "trantsizio demokratikoa" egiteko aukera ikusten du Venezuelako egoera
Bruselak "prozesu politiko inklusiboa" eskatu du, Maria Corina Machado eta Edmundo Gonzalez aintzat hartuz.
Zortzi hilabeterainoko kartzela-zigorra ezarri diete hamar laguni, Brigitte Macroni ziberjazarpena egiteagatik
Parisko auzitegiak baldintzapeko zigorrak, isunak eta hauteskundeetarako gaitasungabetzea ezarri ditu. Epaileek frogatutzat jo dute mezu maltzurrak eta buloak nahita zabaldu zituztela, besteak beste, Brigitte Macron gizon jaio zela.
Venezuelak baieztatu du Kubako 32 borrokalari hil zirela AEBren erasoan
Venezuelako Gobernuak omenaldia egin die hildakoei, eta Kubak dolu nazionaleko bi egun ezarri ditu, Nicolas Maduroren bahiketarekin amaitu zen operazio militarraren ondoren.
Txinak Maduro "berehala" askatzea eskatu du eta nazioarteko zuzenbidea urratzea leporatu die AEBei
Txinako Atzerri Ministerioko bozeramaileak ohartarazi duenez, Washingtonek indarra erabiltzea arriskutsua da Latinoamerikako eta Karibeko bakearentzat eta egonkortasunarentzat.
Horrela prestatu zuen AEBk Maduro atxilotzeko "erabateko konponbidea" operazioa
Donald Trumpek AEBren historia militarraren "eraso zehatzenetako bat" bezala deskribatu duen operazioaren xehetasun batzuk eman ditu. Ameriketako Estatu Batuetako Armadak hilabeteak zeramatzan Nicolas Maduro eta bere emaztea harrapatzeko erasoa planifikatzen.