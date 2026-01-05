Suitza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Omenaldi hunkigarria Crans Montanako suteko biktimei

Omenaldia Crans Montana
18:00 - 20:00
Eskiatzaileek osatutako bihotza. Argazkia: Agencias

Azken eguneratzea

Crans Montanako eskiatzaile talde batek bihotz erraldoi bat osatu du eski-estazioko pistetako batean, Le Constellation tabernako zorigaiztoko sutearen biktimak omentzeko. 

Suitza Suteak Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X