Quinto aniversario del asalto al Capitolio alentado por Donald Trump

(Foto de ARCHIVO) January 6, 2021, Washington Dc, District of Columbia, United States: Rioters clash with police trying to enter Capitol building through the front doors. Rioters broke windows and breached the Capitol building in an attempt to overthrow the results of the 2020 election. Police used buttons and tear gas grenades to eventually disperse the crowd. Rioters used metal bars and tear gas as well against the police. Europa Press/Contacto/Lev Radin 06/1/2021
18:00 - 20:00
Asalto al Capitolio. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Kapitolioaren aurkako erasoaren bosgarren urteurrena: bost pertsona hil ziren

Última actualización

El 6 de enero de 2021, cientos de seguidores de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio mientras se ratificaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Cinco años más tarde, las 1600 personas que fueron procesadas por el asalto, han sido indultadas o sus penas conmutadas.

Estados Unidos Donald Trump Internacional

