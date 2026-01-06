Ameriketako Estatu Batuak
Trumpek bultzatutako Kapitolioaren aurkako erasoaren bosgarren urteurrena

(Foto de ARCHIVO) January 6, 2021, Washington Dc, District of Columbia, United States: Rioters clash with police trying to enter Capitol building through the front doors. Rioters broke windows and breached the Capitol building in an attempt to overthrow the results of the 2020 election. Police used buttons and tear gas grenades to eventually disperse the crowd. Rioters used metal bars and tear gas as well against the police. Europa Press/Contacto/Lev Radin 06/1/2021
Kapitolioari eraso. Argazkia: Europa Press.

2021eko urtarrilaren 6an, Donald Trumpen ehunka jarraitzaile Kapitolioan sartu ziren, Joe Biden demokrataren hauteskunde garaipena berresten zen bitartean. Bost urte geroago, erasoagatik auzipetutako 1600 pertsonak indultatu egin dituzte, edo zigorrak kommutatu zaizkie.

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Munduko albisteak

