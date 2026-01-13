Tanques israelíes disparan a una patrulla española en Líbano

Una patrulla española desplegada en el sur de Líbano en el marco de la Fuerza Interina de Naciones Unidas (FINUL) ha salido ilesa tras un ataque de carros de combate israelíes, ocurrido en la tarde del lunes. Los proyectiles no alcanzaron a los militares y no se registraron heridos.

Según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), tres carros de combate israelíes penetraron en territorio libanés sobre las 16:30 horas y tomaron posición al norte de una zona de seguridad próxima a las posiciones que el Ejército israelí mantiene en la zona. Ante esta situación, una patrulla del batallón español se dirigió al lugar, situado al sur de la localidad de El Khiam, para monitorizar la presencia de los blindados, al encontrarse fuera del perímetro establecido.

Durante esta operación, los carros israelíes efectuaron tres disparos de cañón, cuyos proyectiles cayeron a una distancia de entre 150 y 380 metros de la patrulla. Tras el ataque, el batallón español se replegó a una zona segura, mientras que los carros israelíes retrocedieron posteriormente hacia su base de retaguardia. La patrulla regresó sin más incidentes a la Base Miguel de Cervantes, en Marjayún.

La FINUL denunció el suceso el mismo lunes, aunque no precisó la nacionalidad de los soldados afectados. La misión de Naciones Unidas en Líbano cuenta con unos 11.000 efectivos, de los cuales cerca de 700 son españoles. En lo que va de 2025, la misión ha informado de al menos ocho ataques contra sus efectivos, pese a que sigue en vigor el alto el fuego acordado en noviembre de 2024, que contemplaba la retirada tanto de Israel como de Hezbolá del sur de Líbano.