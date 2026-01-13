CONFLICTO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Tanques israelíes disparan a una patrulla española en Líbano

El incidente se produjo cuando los blindados israelíes se encontraban fuera de la zona de seguridad y la patrulla española se desplazó para monitorizar su posición, según el Estado Mayor de la Defensa.
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Una patrulla española desplegada en el sur de Líbano en el marco de la Fuerza Interina de Naciones Unidas (FINUL) ha salido ilesa tras un ataque de carros de combate israelíes, ocurrido en la tarde del lunes. Los proyectiles no alcanzaron a los militares y no se registraron heridos.

Según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), tres carros de combate israelíes penetraron en territorio libanés sobre las 16:30 horas y tomaron posición al norte de una zona de seguridad próxima a las posiciones que el Ejército israelí mantiene en la zona. Ante esta situación, una patrulla del batallón español se dirigió al lugar, situado al sur de la localidad de El Khiam, para monitorizar la presencia de los blindados, al encontrarse fuera del perímetro establecido.

Durante esta operación, los carros israelíes efectuaron tres disparos de cañón, cuyos proyectiles cayeron a una distancia de entre 150 y 380 metros de la patrulla. Tras el ataque, el batallón español se replegó a una zona segura, mientras que los carros israelíes retrocedieron posteriormente hacia su base de retaguardia. La patrulla regresó sin más incidentes a la Base Miguel de Cervantes, en Marjayún.

La FINUL denunció el suceso el mismo lunes, aunque no precisó la nacionalidad de los soldados afectados. La misión de Naciones Unidas en Líbano cuenta con unos 11.000 efectivos, de los cuales cerca de 700 son españoles. En lo que va de 2025, la misión ha informado de al menos ocho ataques contra sus efectivos, pese a que sigue en vigor el alto el fuego acordado en noviembre de 2024, que contemplaba la retirada tanto de Israel como de Hezbolá del sur de Líbano.

España Líbano Israel Internacional

Te puede interesar

BEIRUT (Lebanon), 09/01/2026.- Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi arrives for a meeting with Lebanese Prime Minister Nawaf Salam (not pictured) at the Government Palace in Beirut, Lebanon, 09 January 2026. The Iranian foreign minister is on an official visit to Beirut to hold talks with top Lebanese officials. (Líbano) EFE/EPA/WAEL HAMZEH
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Abbas Araqchi asegura que Irán que "no quiere guerra, pero está totalmente preparado" y aboga por negociaciones "justas" con EEUU

Por su parte, el portavoz de la cartera de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha afirmado este mismo lunes que el canal de comunicación con Estados Unidos "está abierto". "Cuando es necesario, se intercambian mensajes a través del mismo", ha subrayado, antes de recalcar que Irán "siempre se ha ceñido al principio de diplomacia y negociación".

WASHINGOTN (United States), 12/01/2026.- US President Donald Trump walks on the South Lawn of the White House after arriving on Marine One in Washington, DC, USA, 11 January 2026. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Trump asegura que el Ejército de Estados Unidos estudia “muy seriamente” una posible intervención en Irán

El presidente estadounidense afirma que Teherán ha cruzado una “línea roja” tras la muerte de centenares de personas en las protestas y no descarta una decisión inminente, mientras dice que Irán ha contactado para negociar. El ministro de Exteriores iraní ha denunciado que las protestas derivaron en violencia para dar una "excusa" a Estados Unidos para intervenir. 

Cargar más
Publicidad
X