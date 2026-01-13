Tanques israelíes disparan a una patrulla española en Líbano
Una patrulla española desplegada en el sur de Líbano en el marco de la Fuerza Interina de Naciones Unidas (FINUL) ha salido ilesa tras un ataque de carros de combate israelíes, ocurrido en la tarde del lunes. Los proyectiles no alcanzaron a los militares y no se registraron heridos.
Según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), tres carros de combate israelíes penetraron en territorio libanés sobre las 16:30 horas y tomaron posición al norte de una zona de seguridad próxima a las posiciones que el Ejército israelí mantiene en la zona. Ante esta situación, una patrulla del batallón español se dirigió al lugar, situado al sur de la localidad de El Khiam, para monitorizar la presencia de los blindados, al encontrarse fuera del perímetro establecido.
Durante esta operación, los carros israelíes efectuaron tres disparos de cañón, cuyos proyectiles cayeron a una distancia de entre 150 y 380 metros de la patrulla. Tras el ataque, el batallón español se replegó a una zona segura, mientras que los carros israelíes retrocedieron posteriormente hacia su base de retaguardia. La patrulla regresó sin más incidentes a la Base Miguel de Cervantes, en Marjayún.
La FINUL denunció el suceso el mismo lunes, aunque no precisó la nacionalidad de los soldados afectados. La misión de Naciones Unidas en Líbano cuenta con unos 11.000 efectivos, de los cuales cerca de 700 son españoles. En lo que va de 2025, la misión ha informado de al menos ocho ataques contra sus efectivos, pese a que sigue en vigor el alto el fuego acordado en noviembre de 2024, que contemplaba la retirada tanto de Israel como de Hezbolá del sur de Líbano.
Te puede interesar
Trump amenaza con aranceles del 25 % a cualquier país que comercialice con Irán
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha anunciado una medida económica de alta tensión internacional: impondrá un arancel del 25 % a todas las naciones que mantengan relaciones comerciales con la República Islámica de Irán, en medio de crecientes protestas y represión interna en ese país.
Donald Trump recibirá a María Corina Machado el jueves en la Casa Blanca
El presidente de EE. UU. descartó a la lider de la oposición venezolana y ganadora del premio Nobel de la Paz para presidir Venezuela, tras la captura y encarcelamiento del presidente Nicolás Maduro.
Hamás emite directivas para facilitar la transición de poder en Gaza a un organismo tecnocrático palestino
El anuncio se produce después de que Trump anunciase que nombraría en los próximos días a los miembros de la junta de paz para Gaza, que forma parte de la segunda fase de la propuesta estadounidense para el futuro del enclave.
La Eurocámara veta la entrada de representantes y diplomáticos iraníes a sus instalaciones
Por otra parte, la ONG Iran Human Rights (IHRNGO) ha elevado este lunes a 648 el número de manifestantes fallecidos en las últimas dos semanas en Irán.
Miles de personas respaldan al Gobierno iraní en manifestaciones en la capital y en otros puntos del país
Miles de personas se han movilizado este lunes en la capital de Irán, Teherán, y en otros puntos del país asiático para mostrar su apoyo al Gobierno iraní ante las protestas antigubernamentales contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida.
Abbas Araqchi asegura que Irán que "no quiere guerra, pero está totalmente preparado" y aboga por negociaciones "justas" con EEUU
Por su parte, el portavoz de la cartera de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha afirmado este mismo lunes que el canal de comunicación con Estados Unidos "está abierto". "Cuando es necesario, se intercambian mensajes a través del mismo", ha subrayado, antes de recalcar que Irán "siempre se ha ceñido al principio de diplomacia y negociación".
Venezuela libera a otros 116 presos políticos
Así lo ha asegurado el Gobierno venezolano. Entre ellos estarían las dos personas italianas que ha confirmado horas antes el Gobierno de ese país.
Trump reitera que poseerá Groenlandia "de una forma u otra"
El presidente de Estados Unidos ha negado haber hecho ninguna oferta real a Dinamarca, y ha criticado que el Ejecutivo danés "no vaya" a la isla pese a que "no quiere que Rusia o China tomen el control" y a que en "Groenlandia, básicamente, su defensa son dos trineos tirados por perros".
Trump asegura que el Ejército de Estados Unidos estudia “muy seriamente” una posible intervención en Irán
El presidente estadounidense afirma que Teherán ha cruzado una “línea roja” tras la muerte de centenares de personas en las protestas y no descarta una decisión inminente, mientras dice que Irán ha contactado para negociar. El ministro de Exteriores iraní ha denunciado que las protestas derivaron en violencia para dar una "excusa" a Estados Unidos para intervenir.