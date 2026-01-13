Tanke israeldarrek espainiar patruila bati tiro egin diote Libanon
Israelgo blindatuak segurtasun-eremutik kanpo zeuden, eta Espainiako patruila bere posizioa monitorizatzeko bertaratu zen, Defentsako Estatu Nagusiaren arabera.
Libano hegoaldean, Nazio Batuen Bitarteko Indarraren esparruan (FINUL siglapean ezaguna), Espainiako patruila bat onik atera da Israelgo tankeen erasotik. Jaurtigaiek ez zituzten militarrak harrapatu eta ez zen inor zauritu.
Defentsako Estatu Nagusiak jakinarazi duenez, Israelgo hiru tanke Libanoko lurretan sartu ziren 16:30ak aldera , eta Israelgo armadak inguruan dituen posizioetatik gertu dagoen segurtasun-eremu batetik iparraldera jarri ziren. Horren aurrean, Espainiako batailoiaren patruila bat El Khiam herriaren hegoaldera joan zen, blindatuen presentzia monitorizatzeko, ezarritako perimetrotik kanpo baitzeuden.
Operazio horretan, Israelgo gurdiek hiru kanoi-tiro egin zituzten, eta haien jaurtigaiak patruilatik 150 eta 380 metro arteko distantziara erori ziren. Erasoaren ondoren, Espainiako patruila gune seguru batera joan zen, eta, ondoren, Israelgo tankeek atzera egin zuten basera. Patruila beste istilurik gabe itzuli zen Miguel de Cervantes basera, Marjayunen.
Nazio Batuen Erakundeak Libanon duen misioak 11.000 soldadu inguru ditu, eta horietatik 700 inguru espainiarrak dira. 2025ean, misioari gutxienez zortzi eraso egin dietela jakinarazi dute, nahiz eta 2024ko azaroan adostutako su-etenak indarrean jarraitzen duen (Israel eta Hezbola Libanoko hegoaldetik erretiratzea aurreikusten zuena).
