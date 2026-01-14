Dinamarca ha anunciado este miércoles la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para abordar las "discrepancias" entre ambos países sobre el futuro de Groenlandia. "Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar un camino común a seguir", ha declarado el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, en una rueda de prensa junto a su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, tras la reunión que han mantenido este miércoles en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Rasmussen ha señalado que el grupo se reunirá por primera vez "en cuestión de semanas" y espera que se centre en "abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, al mismo tiempo que respetar las líneas rojas" de Dinamarca.



La reunión se ha llevado a cabo en el Edificio Ejecutivo Eisenhower, en el complejo de la Casa Blanca, en medio de las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, por adquirir la isla ártica, argumentando preocupaciones de seguridad nacional. El encuentro ha sido, según el canciller danés, "una discusión franca pero también constructiva", aunque ha afirmado que las posiciones siguen enfrentadas.



Ha explicado que Dinamarca sigue creyendo que la seguridad de Groenlandia se puede garantizar "dentro del marco actual" y que es "totalmente inaceptable" cualquier idea que no respete la integridad territorial de Dinamarca y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés. "Por tanto, seguimos teniendo discrepancias fundamentales, pero también estamos de acuerdo en estar en desacuerdo", ha afirmado.

Por su parte, la ministra groenlandesa de Exteriores ha explicado que la reunión ha servido para "poder hablar" y abordar "diferencias". "Es de interés para todos encontrar un equilibrio adecuado", ha dicho, instando a fortalecer la cooperación como aliados.

Este miércoles, antes del encuentro, Trump ha expresado en la plataforma Truth Social que con Groenlandia en "manos" de Estados Unidos, la OTAN será mucho más eficaz. "Cualquier cosa menos que eso es inaceptable".



La Casa Blanca ha publicado hace unas pocas horas una provocadora imagen en su cuenta en redes sociales en la que insta a Groenlandia —personificada en dos perros— a elegir entre una vida con Estados Unidos y una vida con Rusia y China.



