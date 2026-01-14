Danimarkak eta AEBk "goi mailako lantalde bat" eratu dute, Groenlandiari buruzko "desadostasunak bideratzeko"
Estatu Batuetako, Danimarkako eta Groenlandiako ordezkaritzen arteko bilera akordiorik gabe amaitu da, arratsaldean, Etxe Zurian.
Groenlandiaren etorkizunerako bilera erabakigarria izan da gaur Ameriketako Estatu Batuetan. Danimarkako, Groenlandiako eta AEBko ordezkariak Washingtonen elkartu dira, Donald Trumpek Artikoko irla eskuratzeko duen nahiaz hitz egiteko.
Ordubete baino gutxiago bilduta egon ondoren, Lars Løkke Rasmussen eta Vivian Motzfeldt Danimarkako eta Groenlandiako gobernuetako Atzerri Gaietako arduradunak, hurrez hurren, hedabideen aurrean agertu dira, hitz egindakoaren berri emateko. Rasmussenek hartu du hitza aurrena, eta esan duenez, ez da akordiorik egon, eta AEBkin dituzten "desadostasunak" bideratzeko, "goi mailako lantalde bat" eratzea adostu dute bi aldeek.
Buruzagi daniarrak azaldu du "datozen asteotan" egingo duela lehen bilera lantaldeak. "Segurtasunari buruz AEBk dituen kezkak aztertuko ditu, Danimarkak ezarritako marra gorriak errespetatuta", esan du.
Etxe Zuriko Eisenhower eraikinean egin da batzarra, eta AEBko Gobernuaren izenean, JD Vance presidenteordea eta Marco Rubio Estatu idazkaria joan dira. Segurtasun nazionalaren izenean, Trumpek Groenlandia bereganatzeko arrazoiak badituela defendatu dute estatubatuarrek.
Rasmussenen hitzetan, bi aldeen jarrerak "oso urrun" dauden arren, "elkarrizketa zintzoa eta eraikitzailea" izan da. Groenlandiaren segurtasuna "egungo legediaren barruan" bermatu behar dela zehaztu du, eta herrialde horren "autodeterminazio eskubidea" eta "Danimarkaren lurraldetasuna" errespetatzea ezinbesteko baldintzatzat jarri ditu. "Beraz, funtsezko desadostasunak izaten jarraitzen dugu, baina ados ez egotearekin ere ados gaude", erantsi du.
Bere aldetik, Groenlandiako Atzerri ministroak nabarmendu duenez, bilerak "hitz egiteko" eta "ezberdintasunei" heltzeko balio izan du. "Guztiontzat da interesgarria oreka egokia aurkitzea", esan du.
Bileraren aurretik, Trumpek Truth Social plataforman adierazi du Groenlandia AEBren "eskuetan" egonda, NATO askoz eraginkorragoa izango dela. "Hori ez den beste edozer onartezina da".
Bestalde, batzarra hasi baino lehen, baita ere, Etxe Zuriak irudi bat argitaratu du sare sozialetan. Bertan, Groenlandiari — bi txakurretan irudikatuta — aukeratzeko eskatzen dio: AEBrekin edo Errusiarekin eta Txinarekin bizi.
ESTATU BATUAK
Zergatik nahi du Trumpek Groenlandia?
Donald Trump AEBko presidenteak Groenlandia bereganatzeko duen interesaren atzean dauden arrazoiak azaldu ditu bideo honetan Mikel Reparaz EITBko nazioarteko buruak.
