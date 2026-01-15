Dos muertos y un herido tras el desplome de una grúa que construía un puente elevado en Tailandia
Dos personas fallecieron y una resultó herida después de que una grúa que construía un puente elevado se desplomara sobre una carretera a las afueras de Bangkok, un día después de un incidente similar que afectó a un tren de pasajeros, con al menos 32 muertos en el noreste del país.
Te puede interesar
Delcy Rodríguez anuncia un "nuevo momento político" de "entendimiento" en Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este jueves en la Casa Blanca con la opositora venezolana María Corina Machado.
La Policía migratoria dispara a una persona en Mineápolis una semana después de matar a Renne Good
Según ha informado el Departamento de Seguridad Nacional, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha disparado porque la persona, se resistió al arresto y habría "agredido violentamente" al oficial.
Irán reabre su espacio aéreo tras casi cinco horas de cierre en un clima de máxima tensión con Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho a sus asesores que cualquier acción militar contra Irán debería ser “rápida y decisiva”, según NBC News, en un contexto de creciente presión y alertas de seguridad en la región.
Dinamarca y EE. UU. constituyen "un grupo de trabajo de alto nivel" para encauzar las "discrepancias" sobre Groenlandia
La reunión entre las delegaciones estadounidense, danesa y groenlandesa en la Casa Blanca ha finalizado sin un acuerdo.
Dinamarca anuncia que reforzará la presencia militar en Groenlandia con aliados de la OTAN
Recuerda que el verano pasado ya aumentó su presencia en la isla con varias iniciativas, entre las que menciona las maniobras realizadas con otros cuatro países de la Alianza.
Trump le hace la peineta a un trabajador de Ford que le gritó "protector de pedófilos"
Donald Trump le hizo la peineta a un trabajador de Ford durante su visita a la planta de ensamblaje de la fabricante de autos en Detroit, después de que el trabajador le gritara: "protector de pedófilos". Trump también respondió repitiendo varias veces: "que te jodan".
El Gobierno de EE. UU. recibe a una delegación de Dinamarca y Groenlandia en plena ofensiva de Trump por controlar la isla
Antes de la reunión en la Casa Blanca, el primer ministro groenlandés ha subrayado que "si tiene que elegir" la isla "prefiere Dinamarca, la Unión Europea y la OTAN". La primera ministra danesa, por su parte, ha destacado que "Groenlandia no está a la venta".
Trump anima a los iraníes a continuar protestando y les ha prometido que "la ayuda va en camino"
El presidente de Estados Unidos ha lanzado un mensaje en la red social Truth asegurando que los responsables de las matanzas de los manifestantes pagarán un alto precio.
Tanques israelíes disparan a una patrulla española en Líbano
El incidente se produjo cuando los blindados israelíes se encontraban fuera de la zona de seguridad y la patrulla española se desplazó para monitorizar su posición, según el Estado Mayor de la Defensa.