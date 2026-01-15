Tailandia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Dos muertos y un herido tras el desplome de una grúa que construía un puente elevado en Tailandia

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bi hildako eta zauritu bat Thailandian, zubi garai bat eraikitzen ari zen garabi bat erorita

Última actualización

Dos personas fallecieron y una resultó herida después de que una grúa que construía un puente elevado se desplomara sobre una carretera a las afueras de Bangkok, un día después de un incidente similar que afectó a un tren de pasajeros, con al menos 32 muertos en el noreste del país.

Tailandia Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X