Bi hildako eta zauritu bat Thailandian, garabi bat eraikitzen ari zen zubiaren azpiko errepidera erorita

18:00 - 20:00

Bangkoken, autobideko zubi batean garabi bat erori eta gutxienez bi lagun harrapatu ditu azpian. Hil egin dira biak. Bezperan, Thailandian abiadura handiko trena eraikitzeko erabilitako beste garabi bat erori eta 32 bidaiari hil ditu, eta 66 zauritu. 

(Foto de ARCHIVO) April 27, 2025, Kongens Lyngby, Denmark: The Greenlandic and Danish flags fly during a joint doorstep withÂ Prime MinisterÂ Mette Frederiksen and Prime Minister of Greenland Jens-Frederik Nielsen at Marienborg. Jens-Frederik Nielsen visits on 26 to 28 April and on Monday 28 April, HM King Frederik will travel to Greenland in the company of Jens-Frederik Nielsen. Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber 27/4/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

AEB, Danimarka eta Groenlandiako agintariek bilera dute gaur Etxe Zurian, Trumpek uhartea bereganatzeko asmoa duela eta

Etxe Zuriko bileraren atarian, Groenlandiako eta Danimarkako lehen ministroek batasun mezua eman nahi izan dute. Danimarkaren eta Ameriketako Estatu Batuen artean hautatu behar balute, Danimarkaren aldeko hautua egingo luke Groenlandiak, "NATOren eta Europar Batasunaren barnean". Danimarkako gobernuburuak, bere aldetik, nabarmendu du uhartea ez dagoela salgai. 

