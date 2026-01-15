Espacio
La misión Crew-11 de la NASA regresa a la Tierra por la enfermedad de uno de los astronautas

La astronauta Zena Cardman. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: NASAren Crew-11 misioa Lurrera itzuli da, astronauta bat gaixotu ostean

El pasado 8 de enero, la NASA anunció su decisión de adelantar el fin de la misión y traer de vuelta a la Tierra a los cuatro miembros de la tripulación, uno de ellos afectado por un problema médico. Es la primera vez que una misión de la EEI en operación permanente regresa antes de tiempo por la salud de uno de sus miembros porque, aunque la estación cuenta con equipos médicos avanzados, los diagnósticos complejos deben realizarse en tierra.

