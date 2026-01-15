El pasado 8 de enero, la NASA anunció su decisión de adelantar el fin de la misión y traer de vuelta a la Tierra a los cuatro miembros de la tripulación, uno de ellos afectado por un problema médico. Es la primera vez que una misión de la EEI en operación permanente regresa antes de tiempo por la salud de uno de sus miembros porque, aunque la estación cuenta con equipos médicos avanzados, los diagnósticos complejos deben realizarse en tierra.