NASAren "Crew-11" misioa Lurrera itzuli da, astronauta bat gaixo dabilelako
Joan den urtarrilaren 8an, NASAk misioaren amaiera aurreratzeko eta tripulazioko lau kideak Lurrera ekartzeko erabakia hartu zuela iragarri zuen. Lehen aldiz aurreratu da Nazioarteko Espazio Estazioko misio baten amaiera kide baten osasunagatik; izan ere, estazioak ekipo mediku aurreratuak dituen arren, ez dago prestatuta diagnostiko konplexuak egiteko.
Zure interesekoa izan daiteke
Bi hildako eta zauritu bat Thailandian, garabi bat eraikitzen ari zen zubiaren azpiko errepidera erorita
Bangkoken, autobideko zubi batean garabi bat erori eta gutxienez bi lagun harrapatu ditu azpian. Hil egin dira biak. Bezperan, Thailandian abiadura handiko trena eraikitzeko erabilitako beste garabi bat erori eta 32 bidaiari hil ditu, eta 66 zauritu.
Venezuelan "elkar ulertzeko garai politikoa" datorrela iragarri du Delcy Rodriguezek
Donald Trump AEBko presidentea Maria Corina Machado Venezuelako oposizioaren buruarekin bilduko da gaur Etxe Zurian.
Poliziak pertsona bat tirokatu du Minneapolisen, Renne Good hil eta astebetera
AEBko Segurtasun Nazionalerako Departamentuak jakitera eman duenez, zaurituak Immigrazioko eta Aduanetako agenteari eraso egin dio atxilotzera joan direnean, eta Poliziak tiro eginez erantzun du.
Iranek aireko espazioa ireki du berriro, ia bost orduz itxita egon ostean; tentsioa handia da AEBrekin
Donald Trump AEBko presidenteak bere aholkulariei esan dienez, Iranen aurkako ekintza militar "azkarra eta zuzena" izan beharko litzateke, NBC Newsen arabera.
Danimarkak eta AEBk "goi mailako lantalde bat" eratu dute, Groenlandiari buruzko "desadostasunak bideratzeko"
Estatu Batuetako, Danimarkako eta Groenlandiako ordezkaritzen arteko bilera akordiorik gabe amaitu da, arratsaldean, Etxe Zurian.
Danimarkak iragarri du presentzia militarra indartuko duela Groenlandian, NATOko aliatuekin
Gogorarazi du iazko udan handitu egin zutela uhartean zuen presentzia, hainbat ekimenekin; besteak beste, Aliantzako lau herrialderekin egindako maniobrak aipatu ditu.
Trumpek erdiko hatza atera dio "pedofiloen babeslea" oihukatu dion Fordeko langile bati
Donald Trumpek erdiko hatza atera dio Fordeko langile bati, Detroiteko auto fabrikara egindako bisitan, langileak "pedofiloen babeslea" oihukatu ostean.
AEB, Danimarka eta Groenlandiako agintariek bilera dute gaur Etxe Zurian, Trumpek uhartea bereganatzeko asmoa duela eta
Etxe Zuriko bileraren atarian, Groenlandiako eta Danimarkako lehen ministroek batasun mezua eman nahi izan dute. Danimarkaren eta Ameriketako Estatu Batuen artean hautatu behar balute, Danimarkaren aldeko hautua egingo luke Groenlandiak, "NATOren eta Europar Batasunaren barnean". Danimarkako gobernuburuak, bere aldetik, nabarmendu du uhartea ez dagoela salgai.
Trumpek protestan jarraitzeko deia egin die irandarrei, eta "laguntza bidean" dela agindu die
AEBko presidenteak mezu bat zabaldu du Truth sare sozialean, "manifestariak hiltzearen arduradunek prezio altua" ordainduko dutela esanez.