La Policía migratoria dispara a una persona en Mineápolis una semana después de matar a Renne Good
Según ha informado el Departamento de Seguridad Nacional, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha disparado porque la persona, se resistió al arresto y habría "agredido violentamente" al oficial.
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra una persona hiriéndola en la pierna este miércoles en Mineápolis, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.
En un comunicado oficial, el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que el agente de ICE accionó su arma porque la persona, quien describió como un inmigrante indocumentado, se resistió al arresto y habría "agredido violentamente" al oficial.
Los hechos ocurrieron en el centro de Mineápolis, misma ciudad de Minnesota donde una semana atrás Renne Good, estadounidense de 37 años, murió abatida por otro agente de ICE.
Según la información del Departamento de Seguridad Nacional, la persona que terminó herida primero intentó evitar el arresto huyendo en un coche, que estampó contra otro vehículo aparcado, y luego siguió huyendo a pie.
Cuando el agente del ICE trató capturarlo, esta persona se resisitó y "agredió violentamente" al oficial mientras dos personas más salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente.
"Temiendo por su vida y seguridad mientras era emboscado por tres personas, el oficial disparó tiros defensivos para defender su vida. El sujeto inicial fue herido en la pierna", explica el comunicado.
