Poliziak pertsona bat tirokatu du Minneapolisen, Renne Good hil eta astebetera
AEBko Segurtasun Nazionalerako Departamentuak jakitera eman duenez, zaurituak Immigrazioko eta Aduanetako agenteari eraso egin dio bera atxilotzera joan direnean eta poliziak tiro eginez erantzun du.
AEBko Immigrazio eta Adunen Kontrolerako Zerbitzuak (ICE) pertsona bat tirokatu du, bart, Minneapolis hirian, Segurtasun Nazionalerako Departamentuak jakitera eman duenez.
Zaurituak —AEBko Gobernuaren arabera, egoera irregularrean dagoen etorkina— agenteari eraso egin dio bera atxilotzera joan direnean eta poliziak tiro eginez erantzun du.
Aipaturiko gertaerak Minneapolis hirian gertatu dira, duela astebete AEBetako Immigrazio eta Aduanen Kontrolerako Zerbitzuak Renne Good, 37 urteko estatubatuarra, hil zuen hiri berean.
Segurtasun Nazionalerako Departamentuaren arabera, zauritua autoa hartu eta poliziarengandik ihes egiten ahalegindu da, aparkatuta zegoen beste baten aurka talka egin du eta ondoren oinez jarraitu du.
Agenteak pertsona hori atxilotzera joan direnean zaurituak "indarkeriaz" erantzun du eta inguruko etxebizitza batetik irtendako beste bi pertsonak ere eraso egin diote.
Horren aurrean, agenteak tiro egin eta hiru horietako bat hankan zauritu du.
