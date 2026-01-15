ESTATU BATUAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Poliziak pertsona bat tirokatu du Minneapolisen, Renne Good hil eta astebetera

AEBko Segurtasun Nazionalerako Departamentuak jakitera eman duenez, zaurituak Immigrazioko eta Aduanetako agenteari eraso egin dio bera atxilotzera joan direnean eta poliziak tiro eginez erantzun du.

Protestak Mineapolisen. Artxiboko argazkia: Agentziak

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

AEBko Immigrazio eta Adunen Kontrolerako Zerbitzuak (ICE) pertsona bat tirokatu du, bart, Minneapolis hirian, Segurtasun Nazionalerako Departamentuak jakitera eman duenez.

Zaurituak —AEBko Gobernuaren arabera, egoera irregularrean dagoen etorkina— agenteari eraso egin dio bera atxilotzera joan direnean eta poliziak tiro eginez erantzun du.

Aipaturiko gertaerak Minneapolis hirian gertatu dira, duela astebete AEBetako Immigrazio eta Aduanen Kontrolerako Zerbitzuak Renne Good, 37 urteko estatubatuarra, hil zuen hiri berean. 

Segurtasun Nazionalerako Departamentuaren arabera, zauritua autoa hartu eta poliziarengandik ihes egiten ahalegindu da, aparkatuta zegoen beste baten aurka talka egin du eta ondoren oinez jarraitu du. 

Agenteak pertsona hori atxilotzera joan direnean zaurituak "indarkeriaz" erantzun du eta inguruko etxebizitza batetik irtendako beste bi pertsonak ere eraso egin diote. 

Horren aurrean, agenteak tiro egin eta hiru horietako bat hankan zauritu du. 

Eguneko Titularrak Ameriketako Estatu Batuak Migrazioa Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

(Foto de ARCHIVO) April 27, 2025, Kongens Lyngby, Denmark: The Greenlandic and Danish flags fly during a joint doorstep withÂ Prime MinisterÂ Mette Frederiksen and Prime Minister of Greenland Jens-Frederik Nielsen at Marienborg. Jens-Frederik Nielsen visits on 26 to 28 April and on Monday 28 April, HM King Frederik will travel to Greenland in the company of Jens-Frederik Nielsen. Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber 27/4/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

AEB, Danimarka eta Groenlandiako agintariek bilera dute gaur Etxe Zurian, Trumpek uhartea bereganatzeko asmoa duela eta

Etxe Zuriko bileraren atarian, Groenlandiako eta Danimarkako lehen ministroek batasun mezua eman nahi izan dute. Danimarkaren eta Ameriketako Estatu Batuen artean hautatu behar balute, Danimarkaren aldeko hautua egingo luke Groenlandiak, "NATOren eta Europar Batasunaren barnean". Danimarkako gobernuburuak, bere aldetik, nabarmendu du uhartea ez dagoela salgai. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X