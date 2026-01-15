Groenlandia - EE. UU.
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Varios países europeos abren la puerta a desplegar tropas en Groenlandia “para mantener la seguridad en el Ártico”

Europa reacciona ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre esta isla del Ártico.
(Foto de ARCHIVO) Infantería ligera y soldados franceses en Kangerlussuaq, en Groenlandia. REMITIDA / HANDOUT por TUE SKALS / EJERCITO DE DINAMARCA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 16/9/2025
Infantería ligera y soldados franceses en Kangerlussuaq, en Groenlandia. Foto: TUE SKALS / EJERCITO DE DINAMARCA
Euskaraz irakurri: Europako hainbat herrialdek Groenlandian tropak zabaltzeko atea ireki dute, "Artikoan segurtasuna mantentzeko"
author image

EITB

Última actualización

Frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacerse “por las buenas o por las malas” con el control de Groenlandia, varios países europeos y de la OTAN han asegurado que están dispuestos a desplegar tropas en la zona con la intención de “mantener la seguridad en el Ártico”.

Dinamarca anunció una serie de ejercicios de vigilancia que implicará una presencia ampliada en la isla, operación a la que se han sumado Reino Unido, Suecia, Noruega, Alemania, Finlandia y Francia, mientras que otras naciones europeas como España se han abierto a participar sin concretar su decisión.

Alemania enviará el viernes un equipo de exploración a la isla junto con otros socios de la OTAN en un vuelo conjunto para evaluar las posibilidades de garantizar la seguridad frente a las supuestas amenazas rusas y chinas en el Ártico.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha indicado que "en los próximos días" su país va a enviar a Groenlandia "medios terrestres, aéreos y marítimos" que se sumarán a la quincena de militares que han llegado hoy para participar en la misión europea.

Estonia ha señalado que está "contribuyendo" a la planificación de los ejercicios militares anunciados por Dinamarca, asegurando su disposición a desplegar tropas "si se solicita".

Países Bajos enviará a un oficial de la Marina Real neerlandesa para participar en una misión de reconocimiento previa al ejercicio militar de la OTAN en la región ártica. Asimismo, ha abierto la puerta al despliegue de tropas en la zona.

Por su parte, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, no ha descartado que España participe en la misión militar europea en la isla ártica, si bien ha pedido "no adelantar acontecimientos".

Dinamarca Estados Unidos OTAN Internacional

Te puede interesar

Zena Cardman astronauta NASA
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La misión Crew-11 de la NASA regresa a la Tierra por la enfermedad de uno de los astronautas

El pasado 8 de enero, la NASA anunció su decisión de adelantar el fin de la misión y traer de vuelta a la Tierra a los cuatro miembros de la tripulación, uno de ellos afectado por un problema médico. Es la primera vez que una misión de la EEI en operación permanente regresa antes de tiempo por la salud de uno de sus miembros porque, aunque la estación cuenta con equipos médicos avanzados, los diagnósticos complejos deben realizarse en tierra.
Cargar más
Publicidad
X