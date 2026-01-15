Varios países europeos abren la puerta a desplegar tropas en Groenlandia “para mantener la seguridad en el Ártico”

Frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacerse “por las buenas o por las malas” con el control de Groenlandia, varios países europeos y de la OTAN han asegurado que están dispuestos a desplegar tropas en la zona con la intención de “mantener la seguridad en el Ártico”.

Dinamarca anunció una serie de ejercicios de vigilancia que implicará una presencia ampliada en la isla, operación a la que se han sumado Reino Unido, Suecia, Noruega, Alemania, Finlandia y Francia, mientras que otras naciones europeas como España se han abierto a participar sin concretar su decisión.

Alemania enviará el viernes un equipo de exploración a la isla junto con otros socios de la OTAN en un vuelo conjunto para evaluar las posibilidades de garantizar la seguridad frente a las supuestas amenazas rusas y chinas en el Ártico.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha indicado que "en los próximos días" su país va a enviar a Groenlandia "medios terrestres, aéreos y marítimos" que se sumarán a la quincena de militares que han llegado hoy para participar en la misión europea.

Estonia ha señalado que está "contribuyendo" a la planificación de los ejercicios militares anunciados por Dinamarca, asegurando su disposición a desplegar tropas "si se solicita".

Países Bajos enviará a un oficial de la Marina Real neerlandesa para participar en una misión de reconocimiento previa al ejercicio militar de la OTAN en la región ártica. Asimismo, ha abierto la puerta al despliegue de tropas en la zona.

Por su parte, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, no ha descartado que España participe en la misión militar europea en la isla ártica, si bien ha pedido "no adelantar acontecimientos".